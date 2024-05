Roland Garros 2024, Lucia Bronzetti esce di scena all’esordio. Naomi Osaka vince in tre set

Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno del Roland Garros 2024 di tennis, dopo una battaglia sportiva di due ore e tre minuti contro la nipponica Naomi Osaka, che si impone in tre set con lo score di 6-1 4-6 7-5. Per la giapponese al secondo turno ci sarà l’incrocio con una tra la polacca Iga Świątek, numero uno del seeding e del mondo, e la qualificata transalpina Léolia Jeanjean.

Nel primo set l’azzurra in un paio di occasioni si ritrova sul 15-30 in risposta, ma non riesce mai a portarsi a palla break o a trascinare la nipponica ai vantaggi. Al contrario, Bronzetti, dopo aver tenuto il primo turno al servizio a 15, nelle due circostanze successive va sotto 15-40 ed in entrambi i casi, nel quarto e nel sesto game, alla seconda occasione deve capitolare. Il risultato è un rapido 6-1 per Osaka maturato in appena 27 minuti di gioco.

Nella seconda partita, invece, i servizi sono a lungo dominanti, con il primo possibile momento di svolta che arriva nel settimo game: Bronzetti si ritrova sotto 15-40, ma questa volta rimonta ed ai vantaggi si salva. Nel decimo game, invece, è la nipponica a farsi trascinare per la prima volta ai vantaggi: Bronzetti si procura un primo set point ma non lo sfrutta, ma la seconda occasione è quella buona e l’azzurra chiude sul 6-4 dopo 41′.

La frazione decisiva vive sulle montagne russe: partenza sprint della nipponica, che strappa il servizio all’azzurra nel primo e nel terzo game, sempre a trenta, e vola sul 4-0. Nel quinto game Osaka si procura la palla break per andare sul 5-0, ma non la sfrutta, e da quel momento parte la rimonta dell’azzurra, che recupera i due break di ritardo, infila cinque giochi consecutivi e si porta sul 5-4. La nipponica ha la forza di reagire, trova il 5-5 e nel game seguente si porta sul 15-40 in risposta, concretizzando la seconda chance. Osaka va a servire per il match, tiene la battuta a quindici e va a vincere per 7-5 dopo 55 minuti.

Le statistiche sottolineano come il saldo vincenti-gratuiti sia negativo per entrambe le tenniste, con Bronzetti che chiude a quota 11-22 ed Osaka che termina con 31-45. L’azzurra converte 3 delle 4 palle break avute a disposizione, ma ne concede ben 11, con la nipponica che ne sfrutta 5. A fine partita sono 93 i punti vinti dall’asiatica, contro gli 82 conquistati dall’italiana.