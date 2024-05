Roland Garros 2024, Fabio Fognini schianta Van de Zandschulp in tre set ed affronterà Tommy Paul

Fabio Fognini schianta il neerlandese Botic van de Zandschulp per 6-1 6-1 7-5 in un’ora e 58 minuti di gioco ed approda al secondo turno del Roland Garros 2024 di tennis: il ligure affronterà nel prossimo match lo statunitense Tommy Paul, numero 14 del seeding.

Nel primo set Fognini salva una palla break in apertura e poi opera il break a 15 nel secondo game. L’azzurro subisce l’immediato controbreak, ma poi ai vantaggi si riprende lo strappo di margine, confermato poi a zero, per il 4-1 non pesante. Il ligure continua a macinare gioco, trova un altro break a trenta e poi va a chiudere al secondo set point sul 6-1 dopo 31′.

Nella seconda partita l’azzurro scappa subito via col break a zero in avvio, poi confermato per il 2-0. Il neerlandese accorcia, ma il ligure è un tornado e trova un secondo break, questa volta a trenta nel quinto gioco. Fognini nel sesto game salva due palle per il 4-2 e si porta sul 5-1, trovando successivamente un terzo strappo, a 15, che gli consegna il parziale sul 6-1 in 34′.

Nella terza frazione l’azzurro trova il break a 30 nel quarto gioco, poi nel sesto sciupa due occasioni per volare sul 5-1 e chiudere la partita. Fognini a seguire si porta sul 5-2, ma nel nono game, quando va a servire per il match, accusa un passaggio a vuoto e subisce il controbreak. Il neerlandese annulla due match point nel decimo gioco e poi trova il 5-5. Il ligure tiene ai vantaggi il servizio, van de Zandschulp serve ancora per rimanere nel match, ma cede la battuta a zero e l’azzurro vince la sfida col 7-5 in 54 minuti.

Le statistiche sottolineano il dominio di Fognini, che vince 97 punti contro i 64 del neerlandese, mettendo a segno più vincenti, 18 contro 10, e concedendo meno gratuiti, 23 contro 31. Il ligure si procura ben 14 palle break e ne sfrutta 8, mentre ne concede 7 e soltanto in 2 occasioni cede la battuta.