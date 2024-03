Sport in tv oggi (mercoledì 20 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, mercoledì 20 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Miami, gli sport invernali con sci alpino, curling femminile e pattinaggio artistico, il volley femminile con la Champions League, il basket con l’EuroLega, il calcio femminile con la Champions League, e molto altro.

Inizia il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami, con cinque italiani impegnati: Matteo Berrettini, nel main draw grazie al ranking protetto, sfiderà lo scozzese Andy Murray, Flavio Cobolli se la vedrà con il lucky loser nipponico Yoshihito Nishioka, Luciano Darderi affronterà il canadese Denis Shapovalov, anch’egli in gioco grazie al ranking protetto, Matteo Arnaldi incrocerà il francese Arthur Fils, il qualificato Andrea Vavassori giocherà con l’argentino Pedro Cachin per affrontare Jannik Sinner al secondo turno.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 20 marzo

09.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: 1a prova discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Saalbach: 1a prova discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.55 Ciclismo, Volta a Catalunya: terza tappa – dalle 15.00 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

12.00 Calcio, Europei U17: Italia-Paesi Bassi – diretta streaming sul sito FIGC

12.10 Ciclismo, Settimana Coppi & Bartali: seconda tappa – dalle 15:00 YouTube CiclismoLive, sintesi in differita 16.55 Rai Sport HD, Rai Play

12.50 Ciclismo, Brugge-De Panne – dalle 15.00 eurosport.it, discovery+, dalle 16.35 Eurosport 2 HD, DAZN

13.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-Corea del Sud – The Curling Channel

15.00 Calcio, Europei U19: Italia-Scozia – diretta streaming sul sito FIGC

16.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami: 1° turno (1° match dalle 16.00 Darderi-Shapovalov; 2° match dalle 16.00, non prima delle 17.30 Cobolli-Nishioka; 3° match dalle 16.00 Vavassori-Cachin; 3° match dalle 17.00 Berrettini-Murray; 5° match dalle 16.00 Arnaldi-Fils) – Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (2° feed), Sky Go, Now

16.00 Tennis, WTA 1000 Miami: 1° turno (1° match dalle 16.00 Giorgi-Frech; 5° match dalle 16.00 Trevisan-Hunter; 4° match dalle 17.00, non prima delle 24.00 Cocciaretto-Osaka) – Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (2° feed), Sky Go, Now

17.00 Volley femminile, Champions League: Eczacibasi-Conegliano – DAZN

17.00 Pattinaggio artistico, Mondiali: short program coppie d’artistico (Beccari-Guarise, Conti-Macii) – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, 18.55 Rai Sport HD, Rai Play

18.00 Curling femminile, Mondiali: Italia-Danimarca – The Curling Channel

18.00 Curling femminile, Mondiali: Svizzera-Scozia – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, The Curling Channel

18.45 Calcio femminile, Champions League: Hacken-PSG – DAZN

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Barcellona – DAZN

19.00 Basket, Eurolega: Monaco-Olimpia Milano – Sky Sport Uno, Sky Go, Now, DAZN

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa-Panathinaikos – DAZN

20.00 Volley femminile, Serie A1: Trentino-Bergamo – VBTV

20.00 Pallanuoto, Champions League: AN Brescia-FTC Telekom Budapest – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.30 Basket, Eurolega: Valencia-Bayern – DAZN

20.45 Volley femminile, CEV Cup: Chieri-Neuchatel – DAZN, Rai Sport HD, Rai Play

21.00 Calcio femminile, Champions League: Brann-Barcellona – DAZN

22.00 Pattinaggio artistico, Mondiali: short program individuale femminile (Sarina Joos) – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Mercoledì 20 marzo

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Leo Turrini. Conduce: Beatrice Frangione su sport2u.tv

20:00 Ginnasticomania Speciale BolOnIce. Conduce: Chiara Sani su sport2u.tv

20:20 Eat&Fit2u 10a puntata 2024 con Federico Mengozzi: Campione Italiano di Calisthenics Strength su sport2u.tv