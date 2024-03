A che ora giocano Berrettini e tutti gli italiani oggi a Miami: programma ATP e WTA, tv, streaming

Si preannuncia una giornata campale per l’Italia, con la bellezza di 8 giocatori (3 donne e 5 uomini) impegnati al primo turno del Miami Open 2024, torneo combined di categoria 1000. Sul cemento della Florida la pattuglia azzurra proverà a ben figurare, in attesa dell’ingresso in gara dal secondo turno delle teste di serie Jannik Sinner, Lorenzo Musetti (appena diventato papà) e Jasmine Paolini.

Fari puntati nel frattempo quest’oggi sul big match del campo centrale tra il rientrante Matteo Berrettini (reduce dalla finale nel Challenger di Phoenix dopo la lunga pausa per infortunio) e l’ex numero 1 al mondo Andy Murray, ma non mancano degli spunti d’interesse anche nelle altre sfide odierne degli italiani in quel di Miami Gardens.

Incontro complicato per Elisabetta Cocciaretto contro la pluricampionessa Slam Naomi Osaka e per Martina Trevisan con la qualificata australiana Storm Hunter, mentre Camila Giorgi ha le carte in regola per mettere in difficoltà la polacca Magdalena Frech. In campo maschile Luciano Darderi va a caccia di un exploit sul veloce contro Denis Shapovalov, mentre sembrano dei match abbastanza equilibrati sulla carta per Matteo Arnaldi contro Arthur Fils, per Flavio Cobolli contro Yoshihito Nishioka e per il qualificato Andrea Vavassori contro Pedro Cachin.

Di seguito l’ordine di gioco ed il programma completo di tutti gli italiani impegnati nella seconda giornata di main draw del Miami Open 2024. Le partite verranno trasmesse diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (tramite l’interattività, con Sky Sport Plus saranno visibili tutti i campi), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now e Tennis TV.

CALENDARIO MIAMI 2024: ITALIANI DELLA 2A GIORNATA

STADIUM

Terzo match dalle 17.00 Matteo Berrettini vs Andy Murray

Quarto match dalle 17.00 (non prima delle 24.00) Elisabetta Cocciaretto vs Naomi Osaka

GRANDSTAND

16.00 Luciano Darderi vs Denis Shapovalov

BUTCH BUCHHOLZ

16.00 Camila Giorgi vs Magdalena Frech

Quinto match dalle 16.00 Matteo Arnaldi vs Arthur Fils

COURT 1

Quinto match dalle 16.00 Martina Trevisan vs Storm Hunter

COURT 5

Secondo match dalle 16.00 Flavio Cobolli vs Yoshihito Nishioka

COURT 2

Terzo match dalle 16.00 Andrea Vavassori vs Pedro Cachin

PROGRAMMA MIAMI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.