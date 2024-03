LIVE Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: i meneghini giocano per l’onore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra AS Monaco e Olimpia Milano, valida per la trentesima giornata dell’Eurolega di basket, con palla a due alle 19.00..

È il giorno della verità per l’EA7 Emporio Armani Milano, chiamata a una vittoria contro i pronostici e contro la cabala in casa di una delle formazioni più in forma del torneo. Milano ha vinto solo due partite in trasferta quest’anno, mentre il Monaco non solo è terzo in classifica, ma ha anche perso sul parquet amico solo tre volte in stagione.

La corsa ai play-in appare ormai compromessa per Melli e compagni, anche se la matematica non condanna ancora i biancorossi, distanti una sola vittoria dal decimo posto, ma sicuramente serve un cambio di passo radicale rispetto agli ultimi mesi per provare a conquistare un traguardo che oggi è oggettivamente lontanissimo.

La sfida tra Monaco e Olimpia Milano inizierà alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!