LIVE Berrettini-Murray, ATP Miami 2024 in DIRETTA: due grandi cercano la redenzione

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Andy Murray, valevole per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami 2024. In Florida va in scena una sfida dal fascino assoluto, tra due grandissimi giocatori che cercano la redenzione. L’azzurro e il britannico sono stati messi ancora una volta contro al primo turno dal sorteggio, e daranno vita ad una grandissima battaglia nel campo del Sun Life Stadium.

L’italiano e il britannico si troveranno nuovamente in un match ufficiale per la prima volta dall’Australian Open 2024, in quel match epico che Murray vinse 7-6 al quinto, annullando match point, dopo cinque ore di battaglia sensazionale. Stasera è al meglio dei tre set, e anche la condizione dei due protagonisti non suggerisce una sfida campale come quella nell’emisfero australe dello scorso anno, ma sicuramente lo spettacolo non mancherà, da parte di due giocatori che sanno, e bene, come si gioca a tennis. I precedenti in totale sono 5, con Berrettini avanti 3-2; e Andy, oltre ad aver vinto l’ultimo incontro, si è imposto anche nella prima occasione in cui si sono affrontati (Pechino 2019), in mezzo tre successi dell’italiano, due sull’erba e uno sul cemento outdoor.

Matteo Berrettini è in tabellone grazie al ranking protetto, che il suo status di infortunato gli ha garantito (prima di settimana scorsa non scendeva in campo da oltre sei mesi). L’azzurro è tornato in campo settimana scorsa a Phoenix (Arizona), rompendo il ghiaccio e dimostrando comunque di essere in discreta condizione. Il romano ha vinto quattro partite di fila, cosa che non gli succedeva dal lontano US Open 2022, arrendendosi soltanto in finale; ma il torneo è stato utile soprattutto per testare il fisico, che ha risposto presente anche con le intemperanze del meteo, che l’hanno costretto ad affrontare due partite nella stessa giornata. L’avvicinamento migliore per il ritorno sul circuito ATP, con morale comunque alto e la voglia di fare una grande prestazione.

Andy Murray viene da un periodo assai complicato, con le vittorie che latitano e le sconfitte che abbondano. L’ex “Fab Four” non mette insieme due successi nello stesso torneo dall’estate scorsa, quando poi a Toronto fu costretto al ritiro contro Jannik Sinner. In questo 2024 per lui sono arrivate appena 3 vittorie (una in più se si considera l’esibizione del Kooyong Classic), a fronte di tante battute d’arresto ed eliminazioni al primo turno. A Indian Wells Andy ha superato agilmente Goffin all’esordio, salvo poi arrendersi di schianto a Rublev, con il britannico che ha dato battaglia solo nel primo set.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Berrettini-Murray, affascinante sfida valida per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami 2024. Quella tra l’azzurro e il britannico sarà la terza partita a partire dalle 17.00 sul maestoso Campo Centrale, costruito all’interno della casa dei Miami Dolphins. Apriranno le danze Stephens-Kerber, seguita poi da Machac che affronta la wild card americana classe 2007 Blanch. Buon divertimento e buon tennis a tutti!