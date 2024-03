Arnaldi-Fils oggi in tv, orario ATP Miami 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Nella notte italiana tra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo Matteo Arnaldi farà il suo debutto nel Masters 1000 di Miami 2024. Il ligure, reduce da un ottimo torneo a Indian Wells in cui ha battuto Van Assche per poi strappare un set a Carlos Alcaraz (che è successivamente arrivato fino in fondo alzando il trofeo), vuole confermarsi ad alti livelli anche sul cemento della Florida in attesa di affrontare la stagione della terra rossa europea.

Al primo turno però l’avversario si preannuncia particolarmente scomodo, forse uno dei peggiori possibili da pescare al di fuori del novero delle 32 teste di serie. Parliamo del giovane francese Arthur Fils, n.37 ATP (precede di una posizione l’azzurro), che ha avuto la meglio in entrambi i precedenti scontri diretti andati in scena nel circuito maggiore l’anno scorso tra le qualificazioni di Madrid ed il secondo turno agli US Open.

La partita di primo turno del Masters 1000 di Miami tra Matteo Arnaldi e Arthur Fils, in programma sul campo Butch Buchholz come quinto incontro dalle ore 16.00 italiane, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO ARNALDI-FILS A MIAMI

Mercoledì 20 marzo

Quinto match dalle ore 16.00 Matteo Arnaldi-Arthur Fils – Diretta tv su Sky Sport

In precedenza, sul campo Butch Buchholz, si disputeranno nell’ordine i seguenti match: Giorgi-Frech, Pera-Collins, Podoroska-Krueger e Damm-Zhang.

DOVE VEDERE IN TV ARNALDI-FILS

Diretta tv: Sky Sport (da definire il canale esatto tra Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.