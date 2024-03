LIVE Cobolli-Nishioka, ATP Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurro ha pescato un lucky loser insidioso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo turno del Masters 1000 di Miami tra Flavio Cobolli e Yoshihito Nishioka.

Dopo Indian Wells, comincia già l’appuntamento con il secondo Masters 1000 dell’anno che completa il binomio del cosiddetto “Double Sunshine”. Flavio Cobolli arriva dall’eliminazione prematura al primo turno in California contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, mostrando di non essere al top dal punto di vista fisico. Il romano ha iniziato bene la stagione, aveva giocato bene ad Acapulco ed è a ridosso dei primi 60 del mondo: una vittoria lo avvicinerebbe ulteriormente.

Nishioka è stato ripescato dalle qualificazioni come lucky loser dopo aver perso al turno decisivo contro milio Nava. Stagione che per il giapponese non è stata finora fantastica, anzi: non ha mai vinto più di un match in un tabellone principale. C’è un precedente piuttosto recente fra i due giocatori ad Acapulco che il nipponico vinse addirittura 6-1 6-0 in una giornata negativa di Flavio: un k.o. piuttosto pesante che andrà riscattato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo turno del Masters 1000 di Miami tra Flavio Cobolli e Yoshihito Nishioka. L’incontro è programmato come secondo sul Campo 5 a partire dalle 16.00 dopo Hijikata-Van de Zandschulp, ma non prima delle 17.30. Buon divertimento!