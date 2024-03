LIVE Italia-Danimarca, Mondiali curling femminile in DIRETTA: scontro diretto per i playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo incontro del round robin dei Mondiali di curling femminile 2024. L’Italia sfida la Danimarca in uno scontro diretto con vista playoff. Cammino delle azzurre finora positivo ed obiettivo che si sta rapidamente avvicinando, ma guai ad abbassare la guardia in special modo contro un’avversaria del calibro delle scandinave.

Sconfitte di misura dal Canada soltanto all’extra end le azzurre hanno prontamente centrato il riscatto contro la morbida Nuova Zelanda. Quest’oggi Stefania Constantini e compagne torneranno per due volte sul ghiaccio nordamericano, al mattino opposte alla Corea del Sud, nella sessione pomeridiana con l’incrocio alla Danimarca. Classifica che vede al comando le padrone di casa e la temibile Svizzera, con l’Italia al terzo posto.

Accanto all’oro Olimpico del doppio misto di Pechino 2022 le azzurre schierano Angela Romei, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto come riserva pronta a subentrare all’occorrenza. Danesi che risponderanno con Madeleine Dupont (skip), Mathilde Halse, Jasmin Lander, Denise Dupont e My Larsen (riserva).

La sfida tra Italia e Danimarca, valevole per l’ottavo turno del round robin dei Mondiali 2024 inizierà alle 18.00. Non sarà prevista alcuna diretta TV, mentre lo streaming sarà visibile su The Curling Channel. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end by end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurre!