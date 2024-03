ATP Miami, non solo Sinner: il tabellone e gli avversari di tutti gli italiani. C’è anche Musetti dopo la paternità

Saranno sette, in attesa dell’ultimo turno delle qualificazioni, in cui sarà impegnato nel tardo pomeriggio italiano di oggi Andrea Vavassori, gli azzurri al via del main draw dei Miami Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: oltre a Jannik Sinner, numero 2 del seeding, l’altro azzurro accreditato di una testa di serie è Lorenzo Musetti, numero 23.

Dopo la nascita del figlio, Musetti scenderà in campo a partire dal secondo turno, potendo usufruire di un bye all’esordio, così come farà ovviamente Sinner: il primo incontro sarà con uno tra il russo Roman Safiullin ed un qualificato, poi ci sarà, eventualmente, il possibile terzo turno contro lo statunitense Ben Shelton (16) mentre l’ottavo di finale potenziale sarà con il numero 1 del tabellone, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Inizieranno tutti dal primo turno gli altri italiani già in tabellone: Matteo Berrettini, nel main draw grazie al ranking protetto, sfiderà subito lo scozzese Andy Murray, Flavio Cobolli se la vedrà con un qualificato, Luciano Darderi affronterà il canadese Denis Shapovalov, anch’egli in gioco grazie al ranking protetto, Matteo Arnaldi incrocerà il francese Arthur Fils, Lorenzo Sonego incontrerà il britannico Daniel Evans.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024

(1) Alcaraz Bye

Vukic-Carballes Baena

Lajovic-Monfils

Bye (32) Coric

(23) Musetti Bye

Safiullin-Q

(WC) Landaluce-Munar

Bye (16) Shelton

(11) Dimitrov Bye

Tabilo-Q

Ruusuvuori-Hanfmann

Bye (19) Mannarino

(28) Korda Bye

Q-Q

Galan-Shevchenko

Bye (8) Hurkacz

(4) Zverev Bye

Auger-Aliassime-Q

Sonego-Evans

Bye (31) Eubanks

(20) Cerundolo Bye

Ofner-(WC) Nishikori

Djere-Q

Bye (15) Khachanov

(9) De Minaur Bye

Muller-(PR) Kwon

Altmaier-Q

Bye (24) Struff

(26) Lehecka Bye

Popyrin-Diaz Acosta

Q-Marozsan

Bye (6) Rune

(7) Ruud Bye

Kotov-Van Assche

Kecmanovic-(WC) Shang

Bye (27) Davidovich Fokina

(22) Jarry Bye

Draper-Daniel

Thompson-Borges

Bye (12) Fritz

(14) Humbert Bye

Hijikata-Van De Zandschulp

Giron-Koepfer

Bye (18) Baez

(30) Norrie Bye

Q-Cobolli

Purcell-Fucsovics

Bye (3) Medvedev

(5) Rublev Bye

Machac-(WC) Blanch

Murray-(PR) Berrettini

Bye (29) Etcheverry

(17) Bublik Bye

Arnaldi-Fils

Darderi-(PR) Shapovalov

Bye (10) Tsitsipas

(13) Paul Bye

(WC) Damm-Zhang

O’Connell-Q

Bye (21) Tiafoe

(25) Griekspoor Bye

Michelsen-Q

Cachin-Q

Bye (2) Sinner