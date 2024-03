LIVE Sci alpino, prova discesa maschile Saalbach 2024 in DIRETTA: si rivede Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Saalbach, valevole per le finali della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Ultime fatiche per gli uomini-jet

L’ultima settimana della stagione è dedicata completamente alla velocità. Oggi si disputerà la prima prova cronometrata della discesa che è in programma domenica. Le condizioni del meteo non sono favorevoli e soprattutto si tema che le alte temperature possano rovinare il manto nevoso. Proprio per questo motivo si comincerà alle ore 9.00.

Saranno in venticinque a cimentarsi in questa prova e c’è il ritorno del francese Sarrazin dopo l’infortunio patito a Kvitfjell. Un rientro importante quello del transalpino e che tiene ancora vivo il discorso per la coppa di specialità, con Marco Odermatt che ha un vantaggio di 42 punti sul francese.

Una stagione davvero ottima quella della squadra della velocità maschile, che meriterebbe la miglior conclusione possibile. Dominik Paris, Mattia Casse e Guglielmo Bosca hanno assolutamente le carte per provarci e regalarsi un’ultima soddisfazione stagionale.

Si comincia alle 9.00.