LIVE Eczacibasi-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: ritorno incandescente che vale la finale

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Eczacibasi-Conegliano, match valido per il ritorno della semifinale della Champions League di volley femminile 2023-2024. L’Italia va a caccia di un’impresa: la finale tutta azzurra manca all’appello dal 2018, quando Novara si impose su Conegliano.

Nel match d’andata le Pantere hanno tirato fuori gli artigli e sono riuscite a vincere il match al tie-break dopo essere state sotto 0-2. La formula del torneo prevede che Conegliano dovrà vincere, con qualsiasi risultato, per volare in finale, in caso di 3-0 o 3-1 dell’Eczacibasi a passare il turno sarebbe la formazione turca, mentre in caso di 3-2 per Boskovic e compagne si deciderebbe tutto al golden set. Queste due formazioni si sono affrontate 8 volte in passato e Conegliano è riuscita ad imporsi in ben 7 occasioni. La vincente di questa sfida affronterà in finale Milano, che ieri è riuscita a imporsi in terra turca contro il Fenerbahce. L’obiettivo di Conegliano questa sera sarà limitare il più possibile Boskovic, come spesso abbiamo avuto modo di vedere per e bande (Baladin, Voronkova e Gray) i passaggi a vuoto sono sempre dietro l’angolo. La formazione di coach Santarelli è sicuramente più “squadra”, con Haak come bomber di riferimento, secondo molti degli addetti ai lavori questa è la finale anticipata, insomma lo spettacolo è assicurato!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Eczacibasi-Conegliano, match valido per il ritorno della semifinale della Champions League di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:00!