LIVE Sci alpino, prova discesa femminile Saalbach 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino trovano una neve complicata

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Saalbach, valevole per le finali di Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Dopo il weekend completamente dedicato alle discipline tecniche che ha regalato belle soddisfazioni all’Italia con il trionfo di Federica Brignone in gigante, la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile chiude i battenti con le due gare veloci, il cui svolgimento è a forte rischio per via di previsioni del tempo piuttosto avverse sul salisburghese, con pioggia e neve nei prossimi giorni. Venerdì 22 marzo è in programma il SuperG, sabato 23 marzo la discesa libera: ultime gare veloci della stagione. Nelle prove tecniche è emerso il problema della qualità della neve, che ha messo in difficoltà tante protagoniste della gara e anche in queste due gare, dovessero disputarsi, le atlete dovranno fare i conti con un neve primaverile che non tutte gradiscono.

L’Italia punta ovviamente su Federica Brignone che è ancora in piena corsa per provare a lottare per la sfera di cristallo di supergigante, staccata di 74 punti dalla leader Lara Gut, e può fare molto bene anche in discesa libera, dove da oggi cercherà di studiare le linee migliori per dare l’assalto al successo o quantomeno a un posto sul podio che possa spingerla ancora più in alto anche nella generale di Coppa del Mondo, dove ormai ha acquisito il secondo posto con il suo record personale di punti conquistati.

Oltre alla valdostana spazio in casa Italia anche a Marta Bassino, che arriva dall’uscita di scena in gigante e cercherà di fare bene soprattutto in SuperG dove quest’anno ha ottenuto l’unica vittoria in coppa del Mondo ed è salita più volte sul podio. Al via anche Laura Pirovano e Nicol Delago che puntano decisamente alle prime 15 posizioni che permetterebbero loro di conquistare punti preziosi anche in vista della prossima stagione.

Lara Gut-Behrami ha già festeggiato la conquista della coppa del Mondo e potrà scendere con relativa tranquillità, visto che deve ancora mettere il sigillo sulle due coppe del Mondo di specialità. Assalto al podio per le padrone di casa Stephanie Venier, Mirjam Puchner e Cornelia Huetter ma attenzione anche alla svizzera Flury e alla norvegse Ragnhild Mowinckel che sarà all’ultima gara in carriera.

