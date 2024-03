LIVE Brugge-De Panne 2024 in DIRETTA: di scena i velocisti, Philipsen favorito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2024 della Brugge-De Panne. Si va nelle Fiandre in quello che sarà un primo assaggio delle grandi Classiche di primavera del ciclismo internazionale, in una giornata che sarà perlopiù appannaggio dei velocisti.

Così come lo scorso anno, il percorso belga non prevede difficoltà altimetriche. 198,9 chilometri praticamente pianeggianti che però nascondono più insidie di quanto si potrebbe pensare. Presenti tante curve, ma soprattutto il vento può diventare un fattore importante in corsa. Soprattutto nel lungo rettilineo di De Moeren, che verrà affrontato tre volte nel circuito finale di quasi 44 chilometri.

La corsa si presta soprattutto alle ruote veloci. Vista la vittoria della Milano-Sanremo, il favorito principale è Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vincitore uscente. Tanti però i possibili avversari: a partire dal connazionale Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ad Arnaud Demare (Arkea-B&B Hotels), da Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan) a Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL). Poche chance per l’Italia, che potrebbe aspirare a un piazzamento con Matteo Moschetti (Q36.5) o Luca Mozzato, che dovrà però lavorare per Demare.

La DIRETTA LIVE su OA Sport della Brugge-De Panne 2024 partirà alle ore 12.30 per non farvi perdere nemmeno una pedalata in gruppo. BUON DIVERTIMENTO!