LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Joos per stupire nel corto femminile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Montreal in Canada, che prosegue con il programma corto della gara femminile. Mancano ancora all’appello gli atleti russi ma ormai la volata verso Milano-Cortina è iniziata e si preannuncia un grande spettacolo.

Tra le certezze del pattinaggio di figura c’è sempre lei. Kaori Sakamoto da Kobe. Il fenomeno giapponese è pronto a difendere il titolo ai Campionati Mondiali 2024. La nipponica sarà come sempre padrona del suo destino. Tolte le esponenti della Russia, come sappiamo al momento fuori dal giro, è lei l’eccellenza più grande del movimento femminile. Una superiorità dettata da una grande qualità nelle components e da programmi sempre fluidi, ricchi ed originali coniugati a un reparto tecnico importante e significativo. Per Sakamoto il ghiaccio canadese rappresenta l’occasione di suonare la terza sinfonia consecutiva, firmando il tris dopo i successi di Stoccolma e di Saitama. Il successo le permetterebbe inoltre di chiudere l’annata sportiva da imbattuta nelle competizioni internazionali, come dimostrano i trionfi nelle due tappe del Grand Prix e nella Finale della competizione itinerante.

Ci sono diverse pattinatrici pronte a cercare di ostacolare in qualche modo Sakamoto. Tra queste, spicca sicuramente la belga Loena Hendrickx, insieme alla connazionale Nina Pinzarrone, vera sorpresa di questa stagione. Attendo con interesse risposte concrete dalla talentuosa ma altalenante sudcoreana Haein Lee, così come dalle altre pattinatrici giapponesi Mone Chiba ed Hana Yoshida. Non possiamo dimenticare la sempre formidabile georgiana Anastasiia Gubanova e la statunitense Isabeu Levito, anch’esse chiamate a una prova solida. È difficile prevedere (a meno di sorprese) un’esclusione di Hendrickx dal podio. Tuttavia, la lotta per il terzo posto potrebbe essere molto più avvincente di quanto previsto. Per l’Italia, che può schierare una sola atleta, sarà presente Sarina Joos, fresca del settimo posto conquistato ai Mondiali Junior, a caccia prima di tutto della qualificazione per la seconda parte di gara e poi di un risultato di prestigio

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Montreal in Canada, che prosegue con il programma corto della gara femminile: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 22.00 con il primo gruppo di lavoro. Buon divertimento!