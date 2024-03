Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2024: programma 20-23 marzo, orari, tv, streaming

Il momento clou della stagione è arrivato. Ancora tre giorni e cominceranno a Montrèal i Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, in programma dal 20 al 24 marzo. Una rassegna iridata dal sapore particolare, in quanto segna il ritorno in Canada dopo la controversa edizione del 2020, annullata per covid.

L’Italia si presenterà in nord America con un team competitivo e ambizioso: per Charléne Guignard-Marco Fabbri l‘obiettivo sarà chiaramente conquistare una medaglia, difendendo il posto d’onore nella scala gerarchica. Ma sarà tutt’altro che semplice: gli azzurri si ritroveranno letteralmente nella fossa dei leoni, giocandosi le posizioni che contano con una serie di avversari tutti stanziati in Canada, per la maggior parte proprio a Montrèal. Occasione importante poi per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, alle prese con un’altra tappa nel proprio percorso di crescita. Nelle coppie invece chance significative per i Campioni Europei Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e Sara Conti-Niccolò Macii (bronzo iridato e oro continentale lo scorso anno), due binomi che possono giocarsi le proprie carte per il podio.

In campo individuale i nostri ragazzi saranno tutti debuttanti: tra i maschi si rileva l’esordio di Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola, mentre nel circuito femminile i fari saranno puntati su Sarina Joos.

I Campionati Mondiali di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre collegamenti in diretta sui canali lineari di Eurosport oltre che su RAI Sport+HD. In streaming saranno fruibili su Eurosport.tv oltre che su RAI Play, DAZN e Sky Go (solo in caso di trasmissione sui canali lineari). Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA MONDIALI 2024 PATTINAGGIO ARTISTICO

Mercoledì 20 marzo

17:00-20:45 Short program coppie d’artistico

22:00-02:55 Short program individuale femminile

Giovedì 21 marzo

16:00-21:00 Short program individuale maschile

23:00-3:00 Free program coppie d’artistico

Venerdì 22 marzo

16:20-21:55 rhythm dance danza sul ghiaccio

23:00-3:00 Free program individuale femminile

Sabato 23 marzo

18:30-22:00 Free dance danza sul ghiaccio

23:00-3:15 Free program individuale maschile

COME VEDERE I MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO IN TV E STRAMING

Diretta TV: possibili collegamenti in diretta su Eurosport 1, Europsport 2 e RAISport HD

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport.it, DAZN, Sky Go (in caso di trasmissione nei canali lineari Eurosport), RAI Play

Diretta testuale: OA Sport