Bob: tripletta tedesca anche nel 4 a Lake Placid, vince Francesco Friedrich

Praticamente un déjà vu di quello che abbiamo visto ieri nel 2. Raddoppia l’equipaggio, ma non cambia il risultato: nell’ultima gara della Coppa del Mondo di bob a 4 in quel di Lake Placid arriva un’altra tripletta per la Germania, nuovamente capitanata da un super Francesco Friedrich che trova il bis nel week-end.

A causa di problemi alla pista oggi la prova si è svolta lungo la distanza della singola run: Friedrich si è preso la vittoria (e la coppetta di specialità) con il tempo di 54.75.

Battuti i connazionali Johannes Lochner, staccato di 17 centesimi, ed Adam Ammour, a 28 centesimi. Poi in quarta e quinta posizione Markus Treichl e Taylor Austin.

In casa Italia dodicesima posizione per Patrick Baumgartner staccato di 62 centesimi dalla vetta.