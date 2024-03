Pattinaggio artistico: Sakamoto quarta dopo lo short ai Mondiali. Hendrickx in testa, bene Joos

Kaori Sakamoto costretta ad inseguire. La fuoriclasse giapponese si è infatti accomodata al quarto posto nello short program individuale femminile, segmento che ha chiuso la prima giornata dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, rassegna in fase di svolgimento a Montrèal, in Canada.

Un risultato inaspettato per la detentrice del titolo iridato che, in una gara in cui le prime quattro sono riuscite ad attestarsi sopra i 70 punti, ha commesso una sbavatura nell’atterraggio del triplo lutz singolo, lasciando così qualcosa sul piatto. Completando poi il doppio axel e la catena triplo flip/triplo toeloop la nativa di Kobe ha raccolto 73.29 (37.71, 35.58), sfiorando la top 3 per una manciata di centesimi.

La statunitense Isabeu Levito si è infatti accomodata in seconda posizione con 73.73 (38.86, 34.87) imbastendo un layout con il triplo lutz (chiamato con filo d’ingresso non marcato) combinato con il triplo toeloop, il triplo flip e il doppio axel. Benissimo poi anche una ritrovata Haein Lee, sul gradino più basso del podio con 73.55 (40.30+33.35). Da menzionare anche le connazionali Young You e Chaeyong Kim, rispettivamente quinta e sesta.

In testa con margine spicca invece la belga Loena Hendrickx che, per l’occasione, ha registrato il nuovo record personale guadagnando 76.98 (41.20+35.78) grazie a una performance senza errori (triplo flip/triplo toeloop, doppio axel, triplo lutz), valutata con un GOE significativo in tutti gli elementi. Delude invece Anastasiia Gubanova. La georgiana, a causa di un passaggio a vuoto nella combinazione, si è dovuta accontentare addirittura del ventesimo posto con 58.66 (27.79+30.87)

Missione compiuta infine per l’azzurra Sarina Joos, la quale al debutto assoluto in campo iridato ha centrato la qualificazione al libero piazzandosi al diciannovesimo posto provvisorio sfiorando i 60 punti con 59.39 (40.94, 28.45), punteggio maturato grazie alla realizzazione della combinazione triplo flip/triplo toelooop (chiamato sottoruotato), del doppio axel e del triplo lutz. Un esordio molto importante per l’allieva di Lorenzo Magri che adesso potrà disputare un libero in leggerezza chiudendo una stagione dai contorni importanti.