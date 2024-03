Pattinaggio artistico, Mondiali 2024: i convocati dell’Italia. Guignard-Fabbri guidano una squadra con grandi ambizioni

Ambizione e coraggio. Sono questi i due aggettivi più consoni per descrivere la squadra italiana di pattinaggio artistico selezionata per l’evento più importante della stagione: i Campionati Mondiali 2024, evento quest’anno in scena in Canada, a Montrèal, dal 18 al 24 marzo. La rosa dei nomi è visibile nella piattaforma ISU contenente l’elenco ufficiale di tutti gli iscritti.

Tra assenze forzate come quelle di Matteo Rizzo e Daniel Grassl, prime volte assolute e veterani a caccia di conferme, il roster azzurro si presenterà in nord America con con la voglia di fare bene in tutte le quattro specialità per confermarsi ancora una volta competitiva. Ricordiamo che l’Italia ipoteticamente può giocarsi chance importanti nella gara a squadre di Milan-Cortina 2026. Per questo motivo competizioni così importanti non possono che rivelarsi propedeutiche alla rassegna a cinque cerchi.

La novità più grande arriva dal singolo, dove saranno della partita esclusivamente dei pattinatori all’esordio in una rassegna iridata: in campo maschile debutteranno infatti Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola, mentre nella gara femminile sarà presente Sarina Joos, fresca del settimo posto conquistato ai Mondiali Junior.

Nelle coppie d’artistico spazio poi ai Campioni Europei Lucrezia Beccari-Matteo Guarise (anche loro all’esordio) e a Sara Conti-Niccolò Macii, motivati a difendere il bronzo conquistato nella scorsa edizione. Nella danza infine obiettivo medaglia per Charlène Guignard-Marco Fabbri, chiamati a disputare una gara nella fossa dei leoni, accerchiati dalle coppie avversarie, tutte stanziate in Canada (molte di queste proprio a Montreal). Buona occasione di crescita poi per Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, alla loro seconda partecipazione cosecutiva.

MONDIALI 2024: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Individuale maschile

Gabriele Frangipani

Nikolaj Memola

Individuale femminile

Sarina Joos

Coppie d’artistico

Lucrezia Beccari-Matteo Guarise

Sara Conti-Niccolò Macii

Danza sul ghiaccio

Charléne Guignard-Marco Fabbri

Victoria Manni-Carlo Roethlisberger