Pattinaggio artistico, Mondiali 2024: Malinin sfida Uno per il titolo. Ma occhio a Kagiyama e Siao Him Fa

Tecnica portata all’estremo o qualità? Sarà questo il dilemma che aleggerà durante la gara individuale maschile, una delle prove più fascinose dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, rassegna in scena a Montreal (Canada) dal 20 al 24 marzo 2024.

I fari chiaramente saranno puntati su uno degli atleti del momento, il giovane super quadruplista Ilia Malinin che, dopo aver trionfato alle Finali Grand Prix, cercherà di conquistare il primo oro iridato della carriera nella massima categoria, andando a caccia di altri record. Ci si aspetta infatti un layout mostruoso dallo statunitense, capace di portare almeno otto salti da quattro giri di rotazione sparsi nei due programmi. Il rebus da sciogliere sta nel quadruplo axel, presentato anche nello short program a Pechino: un rischio da valutare bene una volta visto l’andazzo della prova.

Pochi, se non pochissimi, gli avversari in grado di poter contrastare lo statunitense. In stagione c’è riuscito però il francese Adam Siao Him Fa, il primo in Europa a rompere la barriera dei 300 punti, beffando il rivale in occasione della tappa Grand Prix di Angers. Nelle Finali ci ha invece provato Shoma Uno che, malgrado due prove complessivamente positive, non è però riuscito ad arginare la riscossa dell’atleta.

Attenzione però a Yuma “Piuma” Kagiyama: il vice Campione Olimpico si è infatti reso protagonista di un’annata sportiva molto positiva, in cui ha messo sul piatto la sua morbidezza e la sua grande competitività nelle components, trovando continuità con la prima vittoria ai Four Continentes. Seppur con un bagaglio tecnico inferiore, la grande qualità del giapponese potrebbe rivelarsi un’arma in più laddove arriveranno errori di peso da parte degli avversari.