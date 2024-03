LIVE Snowboardcross, St. Anne 2024 in DIRETTA: ultima gara dell’anno per Michela Moioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2023/2024 di Snowboardcross. Cala il sipario con la gara-2 di St.Anne (Canada) che assegnerà la sfera di cristallo per quel che riguarda la classifica generale femminile. In campo maschile da diverse settimane Eliot Grondin ha chiuso tutti i discorsi laureandosi campione dopo aver conquistato ben 5 vittorie in stagione.

Dopo il sesto posto di ieri Michela Molioli vuole congedarsi dall’annata andando a caccia quantomeno di un podio. Smarrite le possibilità di successo nella generale la bergamasca ha voglia di lasciare il segno per poi staccare la spina in vista del meritato riposo e della programmazione per la stagione 2024/2025. Dal canto suo Charlotte Bankes cerca invece il bis sulle nevi nordamericane nella speranza inoltre di mettere pressione su Chloe Trespeuch. La transalpina è ad un passo dal chiudere i discorsi per la Coppa del Mondo, ma non può permettersi distrazioni nonostante gli 85 punti di margine sulla britannica.

In campo maschile Grondin vuole esaltarsi dinanzi al proprio pubblico per coronare una stagione da sogno. Principali avversari dell’asso canadese saranno ancora una volta l’australiano Cameron Bolton e l’austriaco Alessandro Haemmerle. Azzurri in cerca di riscatto dopo la deludente gara-1 che ha visto Tommaso Leoni, Omar Visintin e Lorenzo Sommariva fuori agli ottavi di finale.

Gara-2 di Coppa del Mondo di snowboardcross di St.Anne (Canada) inizierà alle 17.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta run per run dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!