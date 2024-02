Sport in tv oggi (venerdì 2 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, venerdì 2 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli sport invernali con sci freestyle, salto con gli sci e snowboard, il basket con l’Eurolega, il calcio con la Serie A e la Coppa d’Africa e molto altro.

Diversi italiani saranno in gara nella prima giornata dei Mondiali 2024 degli sport acquatici. Per quanto concerne i preliminari del nuoto artistico, saranno impegnati Susanna Pedotti nel solo tecnico donne, Giorgio Minisini nel solo tecnico uomini e Linda Cerruti/Lucrezia Ruggiero nel duo tecnico.

Per quel che riguarda i tuffi, affronteranno i preliminari e l’eventuale finale del trampolino da 1 metro donne Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, mentre la formazione azzurra per la gara a squadre sarà composta da Irene Pesce, Chiara Pellacani, Eduard Timbretti e Matteo Santoro.

Alle ore 20.15, nella prima giornata del Sei Nazioni Under 20 2024 di rugby l’Italia giocherà in casa contro i pari età dell’Inghilterra allo stadio di Monigo, casa del Benetton Treviso. La Nazionale italiana U20 di rugby vuole riscattare la sconfitta patita nella scorsa edizione.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 2 febbraio

03.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Deer Valley: moguls maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

07.30 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

07.30 Nuoto artistico, Mondiali Doha: solo tecnico donne, preliminari – Rai Sport HD, Rai Play

08.00 Tuffi, Mondiali Doha: trampolino 1 metro donne, preliminari – Rai Play 2, 09.00 Rai Sport HD, Rai Play

08.00 Tennis, WTA Hua Hin: quarti di finale – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, WTA TV

08.30 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Villars: sprint maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: Nations Cup – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 1a manche gigante femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Skeleton, Coppa del Mondo/Europei Sigulda: gara maschile Sigulda – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Nuoto artistico, Mondiali Doha: solo tecnico uomini, preliminari – Rai Sport HD, Rai Play

10.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Alleghe: cross maschile e femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

11.00 Snowboard, Coppa del Mondo Gudauri: qualificazioni cross maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.25 Ciclismo, AlUla Tour: quarta tappa – 12.55 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

12.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: NH HS 109 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.00 Nuoto artistico, Mondiali Doha: duo tecnico, preliminari – Rai Sport HD, Rai Play, Rai Play 3

12.05 Ciclismo, Etoile de Bessèges – Tour du Gard: terza tappa – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Tennis, ATP Montpellier: quarti di finale (5° match dalle 12.30 Cobolli-Coric) – 14.30 Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Go, Now, Tennis TV

12.30 Ciclismo, Volta a la Comunitat Valenciana: terza tappa – 14.58 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

12.35 Ciclocross, Mondiali Tabor: team relay – Rai Play 2

13.00 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 2a manche gigante femminile – Nessuna copertura tv / streaming

13.00 Tennis, WTA Linz: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport 252, Sky Go, Now, WTA TV

13.05 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: NH HS 109 femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

13.30 Tuffi, Mondiali Doha: team event, finale – Rai Sport HD, Rai Play

14.00 Skeleton, Coppa del Mondo/Europei Sigulda: gara femminile Sigulda – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

14.30 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 1a manche slalom maschile – Nessuna copertura tv / streaming

15.10 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: Gundersen 7.5 km maschile – eurosport.it, discovery+

15.55 Combinata nordica, Coppa del Mondo Seefeld: Gundersen 5 km femminile – eurosport.it, discovery+

16.00 Speed skating, Coppa del Mondo Quebec City: 1a giornata – 19.30 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

16.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: qualificazioni LH HS147 maschile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Tuffi, Mondiali Doha: trampolino 1 metro donne, finale – Rai 2 HD, Rai Play

17.45 Sci alpino, Mondiali junior Portes du Soleil: 2a manche slalom maschile – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Nigeria-Angola – SportItalia

18.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Willingen: qualificazioni LH HS147 femminile – eurosport.it, discovery+

18.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Mammoth Mountain: halfpipe maschile e femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Milano – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

18.45 Snowboard, Coppa del Mondo Mammoth Mountain: qualificazioni slopestyle maschile – Nessuna copertura tv / streaming

20.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Jaufental: doppio – Nessuna copertura tv / streaming

20.15 Rugby, Sei Nazioni U20: Italia U20-Inghilterra U20 – Sky Sport Max, Sky Go, Now

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Partizan Belgrado – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.45 Calcio, Serie A: Lecce-Fiorentina – DAZN, ZONA DAZN

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: R.D. Congo-Guinea – SportItalia

21.00 Rugby, Sei Nazioni: Francia-Irlanda – Sky Sport Uno, Sky Go, Now

22.00 Snowboard, Coppa del Mondo Mammoth Mountain: slopestyle maschile e femminile – eurosport.it, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play, Rai Play 2

