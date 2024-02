LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito tanta Italia, c’è Giorgio Minisini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima giornata di gara del nuoto artistico all’edizione 2024 dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar). Quest’oggi gli specialisti della danza in vasca inizieranno la loro attività nella kermesse iridata con i preliminari del singolo tecnico maschile e femminile e, sempre per le ragazze del duo tecnico.

La giornata di gara scatterà alle 7.30 con il preliminare del singolo femminile: l’Italia schiererà la giovane Susanna Pedotti, alla caccia di un posto in finale. Tanta curiosità invece attorno alla figura di Giorgio Minisini: il romano, dopo aver saltato l’edizione di Fukuoka dell’anno passato per un infortunio al ginocchio, si ripresenta con grandi ambizioni per cercare di arpionare altri metalli pregiati in vista di un eventuale esordio olimpico. L’azzurro sarà impegnato quest’oggi a partire dalle ore 10.15.

Infine, all’ora di pranzo, spazio ai preliminari del duo tecnico femminile. La squadra azzurra si affiderà all’ormai inossidabile coppia formata da Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti: le vice-campionesse del mondo in carica si prepareranno in vista delle prove dei prossimi giorni, le quali potrebbero segnare il cammino verso le Olimpiadi di Parigi. Quello di oggi quindi sarà un buon test per rompere il ghiaccio e per poter mettere a punto i meccanismi verso la gara a squadre, fondamentale in chiave qualificazione a cinque cerchi.

Si parte alle 7.30 con i preliminari del singolo tecnico femminile.

Foto: Lapresse