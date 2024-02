LIVE Ciclocross, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia ci prova per la medaglia nel Team Relay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del Team Relay di ciclocross, gara di apertura dei Mondiali 2024 di Tabor (Repubblica Ceca). Parte nella splendida località ceca il fine settimana che assegnerà i titoli iridati, e l’Italia vuole subito smuovere il medagliere. Non ci sarà la super favorita Olanda, ma le grandi squadre non mancano.

Nella scorsa edizione, nella terra neerlandese di Hoogerheide, i padroni di casa dominarono. Quest’anno però l’Olanda decide di non schierare una formazioni, lasciando così il campo libero anche per la medaglia d’oro. Ogni nazione dovrà schierare una staffetta a squadre in composta da sei atleti, uno per ognuna delle categorie riconosciute dall’UCI. Il candidato n.1 per la vittoria oggi è il Belgio, che presenta una squadra compatta e ben amalgamata. Proverà a dare filo da torcere ai fiamminghi la Gran Bretagna, l’anno scorso seconda e che decide di schierare Cameron Mason e non Tom Pidcock (già alle prese con la stagione su strada) come uomo élite. Attenzione per la corsa per il podio anche a Francia, Stati Uniti e ai padroni di casa della Repubblica Ceca.

L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista in un format che ha visto la squadra azzurra vincere la prima edizione due anni fa, seppur in un contesto particolare con tante assenze. L’obiettivo per la formazione azzurra sarà quello di rimanere in partita per il podio fino all’ultimo, trascinata da un paio di elementi che potrebbero fare la differenza. Il Bel Paese per cercare l’impresa e iniziare al meglio la campagna mondiale si affida a Filippo Fontana (categoria Men Élite), Filippo Agostinacchio (MU) e Stefano Viezzi (MJ), con quest’ultimo chiamato alla grande frazione, a livello maschile; invece tra le donne saranno in pista Sara Casasola (WE), Valentina Corvi (WU) e Elisa Ferri (WJ).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del Team Relay di ciclocross, gara di apertura dei Mondiali 2024 di Tabor (Repubblica Ceca). La gara prenderà il via alle 12.30, e sarà l’inaugurazione di questo fine settimana spettacolare che chiude la stagione del ciclocross. Buon divertimento a tutti!

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi