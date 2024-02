LIVE Virtus Bologna-Partizan, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: bisogna difendere il terzo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 25a giornata di Eurolega 2023-2024. Poco più di un mese dopo l’andata, ecco già il ritorno: Virtus Bologna contro Partizan Belgrado alla Segafredo Arena.

Alla Stark Arena finì 75-77 per gli uomini di Luca Banchi, in un confronto incerto, ma con le V nere sempre ad avere quel tanto che bastava per avere il vantaggio dalla propria parte. Rispetto ad allora i bolognesi hanno di fatto cambiato Devontae Cacok, infortunato per la stagione, con Rihards Lomazs.

Sarà un confronto fondamentale per entrambe le squadre. Il nodo è ovviamente quello della classifica: Virtus nel gruppo delle terze con 15 vittorie e 9 sconfitte, l’ultima delle quali giunta senza diritto di replica a Barcellona, Partizan tra le quattro dell’8°-11° posto a quota 12-12. Gioca a favore dei padroni di casa il dato delle trasferte dei serbi, un 3/10 che lascia ben sperare. Così come lascia ben sperare anche la concreta opportunità di veder rientrare Tornike Shengelia.

Queste le parole della vigilia, rilasciate al sito della società, di Luca Banchi: “Arriviamo alla gara contro il Partizan sulla scia di una sconfitta che lascia un forte desiderio di riscatto. Sappiamo di trovare una avversaria determinatissima, che metterà in campo tutte le proprio risorse, come scontato in una parte conclusiva di Regular Season, dove ogni partita avrà un speso specifico elevatissimo. Dovremo assolutamente alzare la qualità del nostro gioco ed esplorare sul campo ogni possibilità che sapremo guadagnarci, sfruttando le vibrazioni positive che la nostra Arena ed i nostri tifosi sapranno trasmetterci.“.

La palla a due di Partizan Belgrado-Virtus Bologna verrà alzata alle ore 18:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo