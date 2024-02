LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve vincere per tenere viva la fiammella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Efes Istanbul e Olimpia Milano, valida come match della venticinquesima giornata dell’Eurolega, con palla a due alle 18.30.

Seconda sfida della settimana per l’EA7, reduce dalla trasferta in Grecia in casa del Panathinaikos. E dopo il pessimo ko subito ad Atene per la squadra di Messina vincere in Turchia diventa fondamentale. Uscire da questa settimana con due sconfitte vorrebbe dire alzare bandiera bianca e se non matematicamente, almeno virtualmente la corsa play-in sarebbe chiusa.

Messina dovrà trovare quelle soluzioni che ad Atene non ha trovato. Ha insistito con quintetti con dentro giocatori chiaramente fuori giri, con McGruder impalpabile, Shields controfigura del giocatore che conosciamo e Napier che gioca sempre troppo per sé e non per la squadra. Avversaria un Efes che arriva anch’esso da una pessima sconfitta contro il Maccabi e dall’esonero, nella giornata di ieri, del coach Erdem Can. Quello di questa sera sarà, dunque, uno spareggio vero e proprio tra due squadre che perdendo potrebbero dire addio all’Europa.

La sfida tra Efes Istanbul e Olimpia Milano inizierà alle ore 18.30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

