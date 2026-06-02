Sport in tv oggi (martedì 2 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 2 giugno, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il ciclismo con il Giro d’Italia femminile ed il Giro di Vallonia, il rugby con la finale scudetto della Serie A Élite, il basket 3×3 con i Mondiali maschili e femminili, e tanto altro ancora.

Si chiude la stagione della Serie A Élite 2025-2026 di rugby: la finale che assegna lo Scudetto numero 96 della storia si gioca allo Stadio Plebiscito di Padova, e vede affrontarsi il Valorugby Emilia, vincitore della Coppa Italia e primo nella regular season, ed il Petrarca Rugby, alla ricerca del sedicesimo titolo tricolore.

Nei quarti di finale del doppio maschile gli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori saranno opposti al ceco Petr Nouza ed all’austriaco Neil Oberleitner. Nel singolare maschile il tedesco Alexander Zverev sfiderà lo spagnolo Rafael Jodar, mentre il ceco Jakub Mensik incrocerà il brasiliano Joao Fonseca.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 2 giugno

11.00 Tennis, Roland Garros: quarti di finale singolari e doppi (3° match dalle 11.00 Bolelli/Vavassori-Nouza/Oberleitner, 3° match dalle 11.00 Zverev-Jodar, 4° match dalle 11.00 non prima delle 20.15 Mensik-Fonseca) – Eurosport 1 HD (Court Philippe Chatrier), DAZN (Court Philippe Chatrier), Discovery Plus, HBO Max, TimVision, Prime Video Channels

12.30 Basket 3×3, Mondiali: fase a gironi maschile e femminile – YouTube FIBA3x3

13.00 Ciclismo, Giro di Vallonia: seconda tappa, Jodoigne-Libramont Chevigny (192.1 km) – 15.30 Discovery Plus, HBO Max

13.05 Ciclismo, Giro d’Italia femminile: quarta tappa, Belluno-Nevegal (cronometro individuale, 12.7 km) – 14.15 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, 14.45 Rai 2 HD, Rai Play

18.00 Calcio, amichevole: Croazia-Belgio – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.15 Rugby, Serie A Élite: finale scudetto: Petrarca-Valorugby – Rai 2 HD, RaiPlay

20.45 Calcio, amichevole: Galles-Ghana – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

21.15 Calcio, Serie C: andata finale playoff, Brescia-Ascoli – Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW