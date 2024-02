LIVE Tuffi, Mondiali 2024 in DIRETTA: c’è Chiara Pellacani, l’Italia ci prova nella gara a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di tuffi a Doha. Si apre un Mondiale importante per la Nazionale azzurra, che bene ha fatto lo scorso luglio a Fukuoka, conquistando medaglie e pass olimpici e in Qatar può completare l’opera andando a rimpinguare il bottino dei pass per Parigi 2024. Tanta ambizione e voglia di essere protagonisti: con questi fattori l’Italia si presenta alla rassegna iridata dopo essere stata protagonista assoluta nel 2022 agli Europei di Roma e nell’estate scorsa prima ai Giochi Europei in Polonia e poi ai Mondiali in Giappone. La squadra azzurra si presenterà a Doha con l’obiettivo di centrare più finali possibili e con anche l’opportunità in alcune di esse di poter lottare anche per una medaglia.

Si parte subito con due gare importanti per i colori azzurri: le qualificazioni del trampolino da un metro donne e la gara a squadre. La prima gara è quella femminile che vedrà al via Chiara Pellacani e Elena Bertocchi, entrambi con le potenzialità di centrare un posto nelle dodici semifinaliste di questa gara che non è olimpica e dunque fa gioco solo per il medagliere di questa manifestazione. Proprio per questo all’appello mancano i tuffatori cinesi che hanno preferito per l’occasione concentrarsi solo sulle prove olimpiche, proprio come se si trattasse di una prova generale in vista di Parigi. Tante, comunque, le pretendenti al trono di campionessa iridata e fra loro si possono inserire anche le due azzurre. La qualificazione è in programma alle 8.00, mentre la finale con le migliori 12 della qualificazione è in programma alle 17.00

Il secondo titolo in programma, anche questo non olimpico, è la gara a squadre. Anche in questa competizione mancherà all’appello la formazione cinese, che sarebbe stata di gran lunga la favorita per la vittoria e dunque campo aperto per tante nazionali, fra cui anche quella azzurra che si presenta al via con Matteo Santoro, Eduard Cristian Timbretti Gugiu, Chiara Pellacani, Irene Pesce. Tra le formazioni da battere ci sono la Gran Bretagna, il Messico, l’Australia e gli Stati Uniti.

