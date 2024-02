LIVE Francia-Irlanda, Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA: subito uno scontro diretto fondamentale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Irlanda, match inaugurale del Sei Nazioni 2024. La massima competizione rugbistica continentale si apre con lo scontro diretto tra le due favorite per la conquista del titolo.

Il Guiness Sei Nazioni riparte dallo stadio “Velodrome” di Marsiglia dove la Francia del ct Fabien Galthié, tra le grandi deluse della Rugby World Cuo giocata in casa, cercherà di partire con il piede giusto. Sarà una nazionale transalpina rinnovata e con diverse defezioni quella che si presenterà ai nastri di partenza della massima competizione rugbistica continentale, priva di Antoine Dupont (che si è preso un anno sabbatico per provare l’avventura del rugby 7s alle Olimpiadi 2024) oltre che di Romain Ntamack, fuori per infortunio in mediana.

L’Irlanda campione in carica resta probabilmente la favorita per la caccia al titolo, i ragazzi di Andy Farrell cercheranno di riscattare la delusione per l’eliminazione precoce ai Mondiali dovendo al contempo fronteggiare l’addio di un’icona come Jonathan Sexton ma quella che si presenterà in Francia resta una squadra con tanta qualità, velocità ed esperienza, non seconda potenzialmente a nessuno sulla carta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Francia-Irlanda, prima giornata del Sei Nazioni di rugby 2024. Si partirà alle ore 21.00 allo stadio “Velodrome” di Marsiglia, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

Foto: Lapresse