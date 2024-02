Sport in tv oggi (sabato 24 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, sabato 24 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, slittino, snowboard, sci freestyle e sci alpinismo, oltre ai Mondiali di bob e di skeleton, ai Mondiali Junior di short track ed ai Mondiali Youth di biathlon, il basket femminile con la Serie A1, il volley femminile con la Serie A1, il calcio con la Serie A, e molto altro.

L’azzurra Jasmine Paolini scenderà in campo nella finale del torneo WTA 1000 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti: nel secondo incontro dalle 14.00 italiane sul Centre Court, che si giocherà comunque non prima delle ore 16.00, l’italiana affronterà la russa Anna Kalinskaya. La sfida tra l’italiana e la russa si giocherà dopo quella di doppio tra Nicole Melichar-Martinez ed Ellen Perez e Storm Hunter e Katerina Siniakova. Nei due precedenti Jasmine Paolini ha vinto a Portoroz nel 2021, mentre Anna Kalinskaya si è imposta agli Australian Open nel 2024.

Alle ore 11.00 si disputerà il superG femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: riflettori puntati soprattutto su Federica Brignone e Marta Bassino, campionessa del mondo di specialità e reduce da un successo in discesa libera, ma attenzione anche a Laura Pirovano. Trasferta nordamericana, a Palisades Tahoe, per il settore maschile: il gigante valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino vedrà disputarsi la prima manche alle ore 19.00 italiane e la seconda, con inversione dei migliori 30, alle ore 22.00 italiane.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 24 febbraio

00.00 Superbike, GP Australia: FP3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

03.00 Superbike, GP Australia: Superpole – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

06.00 Superbike, GP Australia: gara 1 – TV8, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, Now

09.00 Snowboard, Coppa del Mondo Krynica: qualificazioni PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Bob, Mondiali Winterberg: 1a e 2a manche monobob femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.00 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 1a manche singolo femminile – YouTube FIL Luge

09.00 Ginnastica artistica, Serie A2: seconda tappa – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Biathlon, Mondiali Youth Otepaa: 12.5 km individuale maschile – eurosport.it, discovery+

09.30 Short track, Mondiali Junior Danzica: 3a giornata – YouTube Skating ISU

10.25 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche singolo femminile – YouTube FIL Luge

10.30 Ciclismo, UAE Tour: sesta tappa – 11.50 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val di Fassa: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo Val Martello: staffetta mista – Nessuna copertura tv / streaming

11.15 Ciclismo, Omloop Het Nieuwsblad – 13.30 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.55 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 1a manche doppio maschile – YouTube FIL Luge

12.10 Ciclismo, Faun-Ardèche Classic – 14.00 eurosport.it, discovery+

12.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Reiteralm: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play 3, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

12.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: qualificazioni NH HS90 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

12.45 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 1a manche doppio femminile – YouTube FIL Luge

12.50 Ciclismo, O Gran Camiño: terza tappa – 15.30 eurosport.it, discovery+

13.00 Snowboard, Coppa del Mondo Krynica: PGS maschile e femminile – eurosport.it, discovery+

13.00 Biathlon, Mondiali Youth Otepaa: 10 km individuale femminile – eurosport.it, discovery+

13.00 Bob, Mondiali Winterberg: 1a e 2a manche bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.00 Tennis, ATP 250 Doha: finali (finale doppio: Musetti/Sonego-Murray/Venus primo match dalle ore 13.00) – nessuna copertura tc /streaming per il doppio, poi 16.00 Sky Sport Max, Sky Go, Now

13.40 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche doppio maschile – YouTube FIL Luge

13.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach: NH HS90 femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

13.50 Ciclismo femminile, Omloop Het Nieuwsblad – 16.00 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.00 Tennis, WTA 1000 Dubai: finali (finale singolare: Paolini-Kalinskaya secondo match dalle ore 14.00, comunque non prima delle ore 16.00) – 16.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, WTA TV

14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf: qualificazioni FH HS235 maschile – eurosport.it, discovery+

14.30 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: 2a manche doppio femminile – YouTube FIL Luge

14.30 Ginnastica artistica, Serie A1: seconda tappa – YouTube Federazione Ginnastica d’Italia

15.00 Beach soccer, Mondiali: Iran-Brasile – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+

15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Empoli – DAZN, ZONA DAZN

15.15 Rugby, Sei Nazioni: Irlanda-Galles – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf: FH HS235 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

16.30 Beach soccer, Mondiali: Italia-Bielorussia – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+

17.00 Skeleton, Mondiali Winterberg: staffetta mista – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

17.45 Rugby, Sei Nazioni: Scozia-Inghilterra – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

18.00 Calcio, Serie A: Salernitana-Monza – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Padova-Monza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1: Scandicci-Cuneo – VBTV

18.30 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Ragusa – LBF TV

19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Palisades Tahoe: 1a manche gigante maschile – Rai Play 3, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

19.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Vallefoglia – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Roma-Casalmaggiore – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Go, Now

21.00 Tennis, ATP 500 Rio de Janeiro: semifinali – Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

22.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Palisades Tahoe: 2a manche gigante maschile – Rai Play 3, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

04.00 Tennis, ATP 250 Los Cabos: finale – Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Sabato 24 febbraio

16.00 Talk2u con Valerio Scanu. Conduce Simona Bastiani su sport2u.tv

18.00 Monitor: diario settimanale e focus a cura di Sabrina Sgalaberna. Con Stefano Francia, presidente Cia ER su sport2u.tv