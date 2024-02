A che ora Italia-Bielorussia oggi in tv, Mondiali beach soccer: programma e streaming semifinale

Si gioca quest’oggi la semifinale tra Italia e Bielorussia dei Mondiali di beach soccer 2024. A Dubai, alle ore 16:30, gli azzurri proveranno a mettere insieme il completamento di un percorso che ha avuto davvero tanto per regalare sorrisi fino a questo momento.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-BIELORUSSIA DI BEACH SOCCER DALLE 16.30

In particolare, la Nazionale di Emiliano Del Duca, nel girone, ha battuto USA per 3-1 ed Egitto per 6-2, cedendo ai rigori con gli Emirati Arabi Uniti per 1-3. Nei quarti ha sconfitto Tahiti per 5-2. Nel percorso della Bielorussia, invece, 6-4 al Senegal, 3-1 al Giappone e 4-1 alla Colombia prima dell’approdo tra le migliori otto. In questo contesto, 4-3 al Portogallo dopo i supplementari. Per l’ottava volta l’Italia è tra le migliori quattro, prima assoluta per la Bielorussia. Dall’altra parte del tabellone c’è Iran-Brasile.

La semifinale dei Mondiali di beach soccer tra Italia e Bielorussia si giocherà alle ore 16:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SEMIFINALE MONDIALI BEACH SOCCER OGGI

Sabato 24 febbraio

Ore 16:30 Italia-Bielorussia – Diretta tv su RaiSport

PROGRAMMA ITALIA-BIELORUSSIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport