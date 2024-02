LIVE Paolini-Kalinskaya WTA Dubai 2024 in DIRETTA: la rivincita degli Australian Open vale il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’ultimo atto del WTA 1000 di Dubai, in campo Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya.

Sorprese a non finire nel ricco torneo degli Emirati, con l’azzurra che per la quinta volta nella storia porta l’Italia in finale in un torneo di questo genere. Per la verità, la Federazione internazionale avrebbe cambiato dicitura più volte dal 2005, anno in cui Francesca Schiavone raggiunse l’ultimo atto di Mosca. Dopodiché, Sara Errani a Roma, Flavia Pennetta a Indian Wells e Camila Giorgi a Cincinnati sono state capaci di spingersi tanto in fondo prima della toscana.

Di fronte, una ragazza che arriva dalle qualificazioni, non per questo meno temibile. Nella giornata di ieri ha estromesso la n.1 del mondo Iga Swiatek in due parziali (6-4, 6-4), ma quello è stato solo il culmine di un percorso iniziato nel 1° Slam stagionale che sta portando la classe ’98 alle porte della top ten. Agli Australian Open infatti, si è resa protagonista di un grande torneo, chiuso solo dalla futura finalista Zheng Quinwen nei quarti di finale. Negli ottavi di finale, la russa aveva battuto proprio Paolini, con il netto punteggio di 6-4, 6-2.

Il match odierno, non solo vale uno dei titoli più prestigiosi dell’anno solare, è anche uno spareggio per il ranking. Se la tennista cresciuta al TC Lucca dovesse imporsi quest’oggi, salirebbe al 14° posto della classifica WTA e agguanterebbe un 6° posto nella race. In caso di vittoria di Kalinskaya invece, l’azzurra perderebbe una posizione virtuale, assestandosi al 17° posto e la russa salirebbe numero 16 con soli due punti di margine su Paolini.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Paolini e Kalinskaya, che prenderà il via non prima delle ore 16.00 sul Centrale di Dubai. Prima, la finale di doppio (dalle 14.00) di cui vi aggiorneremo nel caso in cui dovesse influenzare l’ingresso in campo delle giocatrici.