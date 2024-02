LIVE Italia-Bielorussia, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bielorussia, semifinale dei Mondiali di beach soccer 2024. Sulla sabbia di Dubai, Emirati Arabi Uniti, la nazionale azzurra va a caccia della terza finale in un Mondiale nella propria storia. Gli azzurri hanno raggiunto questo traguardo nel 2008 e nel 2019, venendo sconfitti rispettivamente da Brasile e Portogallo.

In questo torneo l’Italia ha vinto il proprio girone con 6 punti. La formazione azzurra ha sconfitto Egitto, 6-2, e Stati Uniti d’America, 3-1, prima di subire la sconfitta indolore contro i padroni di casa. Ai quarti di finale la squadra di Emiliano Del Duca ha battuto Tahiti, con il punteggio finale di 5-2.

Finora percorso perfetto per la Bielorussia, che non ha ancora perso una partita. Nei gironi i bielorussi hanno avuto la meglio di Senegal, Giappone e Colombia, avanzando come primi classificati. Ai quarti di finale la formazione dell’est Europa ha avuto bisogno dei supplementari per battere il Portogallo. I campioni del mondo del 2019 si sono arresi per 4 a 3, dopo aver chiuso sul tre pari i tempi regolamentari.

In poco più di 10 anni Italia e Bielorussia si sono affrontate 13 volte, con gli azzurri che si sono imposti 10 volte. L’ultimo confronto diretto risale allo scorso settembre nella EBSL con la vittoria dell’Italia per 4 a 2. La semifinale dei Mondiali 2024 tra Italia e Bielorussia è in programma alle 16.30. Sarà possibile vedere l’evento su Rai Sport ed in streaming su Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bielorussia a partire dalle 16.10 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdervi nulla. Buon divertimento!