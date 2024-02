LIVE Bob a 2, Mondiali 2024 in DIRETTA: Baumgartner per stupire a Winterberg

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle prime due manche dei Mondiali di bob a due maschili. A Winterberg (Germania) continuano le emozioni e quest’oggi toccherà a Patrick Baumgartner difendere i colori azzurri. L’atleta di Brunico esordì in Coppa del Mondo proprio su questo tracciato ormai dieci anni fa, e vorrà ben figurare in compagnia di Robert Mircea. Prima manche alle 13.00 con i padroni di casa favoriti nella corsa al podio.

Saranno ben tre infatti le slitte tedesche in gara. Occhi puntati su Adam Ammour, emerso prepotentemente nelle ultime settimane. Il sorprendente tedesco potrà tirare un brutto scherzo ai connazionali Johannes Lochner e Francesco Friederich. Quest’ultimo ha raccolto numerosi podi nella stagione in corso, senza mai strappare la vittoria, mentre sono da verificare le condizioni di Lochner dopo un brutto infortunio patito in allenamento.

28 gli equipaggi al via con l’Italia che schiera anche il bob guidato da Mattia Variola con la coabitazione di Fabio Batti. Cercheranno di intromettersi tra i favoriti tedeschi anche Lettonia (Cipulis/Minkis), Svizzera (Friedli/Haas) e Stati Uniti (del Duca/Mitchell), ma attenzione come sempre a possibili ed inattese sorprese.

La prima manche dei Mondiali 2024 di bob a due inizierà alle 13.00. Non è prevista alcuna diretta TV, mentre in streaming sarà possibile seguire le manche sul canale Youtube IBSF. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta run per run dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

