LIVE Skeleton, Mondiali 2024 in DIRETTA: Margaglio e Bagnis ci credono per una medaglia nel misto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara mixed team di skeleton valevole per i Campionati Mondiali di Winterberg in Germania. Sul budello tedesco si chiude con la gara mista la stagiuone dello skeleton che ha regalato buone soddisfazioni all’Italia, protagonista ancher a questo Mondiale.

L’Italia tenta l’assalto al podio nella gara di skeleton misto che chiude il programma dello skeleton ai Mondiali di Winterberg. Gli azzurri di punta, Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio, che formano la coppia italiana nella gara che assegna il terzo titolo iridato dello skeleton, si sono ben comportati nelle prove singole e oggi proveranno il colpaccio ma le squadre da battere di alto livello sono diverse.

Le favorite per il podio saranno sicuramente la coppia tedesca, composta da due grandi protagonisti delle gare singole, quella britannica, con la squadra che è già riuscita a salire sul podio, e quella canadese, composta da atleti che magari non fanno della continuità il loro punto di forza ma che possono salire sul podio in tutte le gare. Non. mancano gli outsider, e fra questi va inserito anche il binomio italiano, come la Cina o gli Usa, che possono contare su almeno due elementi di assoluto valore.

La gara scatterà alle 17.00.