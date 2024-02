LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ancona 2024 in DIRETTA: D’Amato, Villa, Iorio, Esposito per un nuovo show

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2024 di ginnastica artistica. Il massimo campionato italiano a squadre proseguirà il proprio cammino al Palaprometeo di Ancona: continua il lungo cammino che condurrà agli Europei di Rimini in primavera e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Si preannuncia grande spettacolo in terra marchigiana, con i migliori interpreti del Bel Paese pronti a fronteggiarsi a viso aperto e a testare il proprio stato di forma.

La Brixia Brescia partirà con tutti i favori del pronostico nel settore femminile dopo aver vinto la prima tappa. La corazzata del DT Enrico Casella e del Presidente Folco Donati andrà a caccia del 22mo scudetto della propria storia, facendo affidamento su praticamente tutte le Fate. Alice D’Amato ha già strabiliato a Montichiari, Asia D’Amato è parsa pimpante al rientro dall’infortunio, Giorgia Villa ha sfoggiato anche il corpo libero, Elisa Iorio ha piazzato una stoccata sugli staggi, Angela Andreoli ha manifestato interessanti passi di ripresa al debutto. Manila Esposito, cresciuta in maniera esponenziale nel 2023, difenderà invece i colori della Ginnastica Civitavecchia, che potrà contare anche su July Marano e sul prestito di Nunzia Dercenno. Attenzione a Giulia Perotti con la Libertas Vercelli.

Sul fronte maschile la Virtus Pasqualetti di Maceratata ha vinto la prima tappa. La compagine marchigiana potrà contare sugli uomini che l’hanno trascinata verso il tricolore, a partire da Mario Macchiati, campione italiano all-around, e Matteo Levantesi, super specialista alle parallele pari. La Gymnastic Romagna Team, seconda nella tappa di apertura, sarà guidata da Lorenzo Minh Casali e Niccolò Vannucchi: sembra essere l’avversaria di riferimento per i Campioni d’Italia.

Dopo il quarto posto della prima prova andrà tenuta in seria considerata la Ginnastica Pro Carate di Yumin Abbadini e del neosenior Riccardo Villa, con l’appoggio dello spagnolo Daniel Carrion Caro. Carlo Macchini, superbo specialista alla sbarra, ha sbagliato sul suo attrezzo di riferimento sia a Montichiari e in Coppa del Mondo a Il Cairo. L’argento europeo sarà la stella del Corpo Libero Gymnastics Team di Padova. La neopromossa Spes Mestre è stata eccellente terza al debutto e potrà vantare in rosa Niccolò Mozzato, Stefano Patron e Ares Federici. Dovrà risollevarsi la Giovanile Ancona (con Tommaso Brugnami e Lay Giannini)

Si inizierà alle ore 14.30 e si andrà avanti fino alle ore 19.30 circa.