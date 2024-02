LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Consonni e Viviani cercano il colpaccio in volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’UAE Tour 2024, breve corsa a tappe in programma negli Emirati Arabi Uniti diventata un appuntamento fisso che anticipa le prime grandi classiche della stagione. Ultima chance per i velocisti quella che si presenterà quest’oggi: in attesa del gran finale programmato per la giornata di domani, nella mattinata odierna andrà in scena un’altra frazione in pianura che favorirà gli sprinter nella corsa al successo.

Percorso odierno che per dislivello ricalca quelli visti in questa settimana nello stato mediorientale. Il tracciato, lungo 138 km, si svilupperà nei dintorni di Abu Dhabi, la capitale del paese emiratino: si partirà dal Louvre Abu Dhabi Museum e, dopo pochi chilometri, si entrerà nel Yas Marina Circuit, da anni teatro dell’epilogo del Mondiale di Formula 1. L’unica asperità prevista sarà un dente presente subito dopo aver passato il traguardo volante posto nei pressi della Sorbonne University Abu Dhabi.

Nella tappa andata in scena nella giornata di ieri, il neerlandese Olav Kooij ha strappato il successo nello sprint di Umm Al Quwain. L’alfiere del Team Visma | Lease a Bike ha preceduto Tim Merlier, vincitore di due frazioni in questo UAE Tour. I due nomi sopracitati sono i favoriti per il successo: outsider per la vittoria sono Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Fabio Jakobsen (Team DSM-Firmenich PostNL). L’Italia affida le proprie speranze a Simone Consonni (Lidl-Trek) ed Elia Viviani (INEOS-Grenadiers).

