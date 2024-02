LIVE Snowboard, PGS Krynica 2024 in DIRETTA: gli azzurri provano a riaprire la Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle fasi finali del PGS di Krynica (Polonia), gara-1 della sesta tappa valida per la Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2023/2024.

Sarà una giornata molto importante per l’Italia, chiamata in entrambe le categorie ad accorciare le distanze dai leader delle rispettive classifiche generali. In campo maschile Edwin Coratti vuole insidiare Benjamin Karl, al momento primo con 422 contro i 220 punti dell’azzurro. A caccia di risultati importanti poi una folta schiera di azzurri tra cui Aaron March, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza e il veterano Roland Fischnaller, tutti a ridosso della top 3.

Fari puntati in campo femminile invece per Lucia Dalmasso, terza nella generale con 272 punti chiamata a rimanere in scia di Tsubaki Miki (310) e Ram Hofmeister (279). Occasione inoltre per Elisa Caffont e Jasmin Coratti, anche loro a caccia di piazzamenti importanti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle fasi finali del PGS di Krynica (Polonia), sesta tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2023/2024. Heat dopo heat, testa a testa dopo testa a testa, per non perdere davvero nulla. Si comincia alle 13:00. Buon divertimento!