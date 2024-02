LIVE Sci alpino, gigante Palisades Tahoe 2024 in DIRETTA: Odermatt per il filotto, Della Vite cerca l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante di Palisades Tahoe, evento della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2023/2024. La trasferta nordamericana dedicata alle specialità tecniche si apre con la gara tra le porte larghe.

Il favorito indiscusso di questa gara è Marco Odermatt. L’elvetico ha dominato la stagione in gigante, ottenendo 6 successi in altrettante gare. Il fuoriclasse svizzero vuole continuare il proprio percorso perfetto, provando a riscrivere la storia di questa disciplina: qualora riuscisse nell’impresa Odermatt diventerebbe il secondo a riuscirci, avendo però disputato una gara in più. Per quanto visto finora il vero avversario dello svizzero verso questo obiettivo è lui stesso.

Alle spalle di Odermatt si preannuncia una grande bagarre per le posizioni sul podio. Proverà ad essere della partita anche Filippo Della Vite, il quale va alla ricerca della svolta definitiva nella propria carriera. L’azzurro infatti è reduce da due piazzamenti consecutivi in top 10: ottavo a Schladming e decimo nella gara di Bansko.

La prima manche del gigante di Palisades Tahoe 2024 inizierà alle 19.00 italiane, mentre l’appuntamento per la seconda è alle 22.00. L’evento sarà visibile su Eurosport 1 e su Rai Sport, mentre la copertura streaming è affidata a Discovery Plus e Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del gigante di Palisades Tahoe a partire dalle 18.30 circa con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!