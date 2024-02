LIVE Tuffi, Mondiali 2024 in DIRETTA: giornata dedicata alla piattaforma femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, Orari, Tv e streaming dei Mondiali di tuffi di Doha – Il programma dei Mondiali di Doha – Il medagliere dei Mondiali di Doha 2024 – La presentazione delle gare di tuffi di Doha – Le speranze di medaglia per l’Italia – Gli italiani a caccia dei pass olimpici in palio a Doha – I convocati azzurri per Doha – La cronaca del Team Event – La cronaca della gara femminile da 1 metro – La cronaca della gara maschile da 1 metro – La cronaca del sincro misto dalla piattaforma – La cronaca della qualificazione della gara femminile dalla piattaforma – La cronaca del sincro maschile dai 3 metri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di tuffi a Doha, tutta dedicata alla piattaforma femminile. Le due azzurre Maia Biginelli e Sarah Jodoin di Maria possono affrontare la gara di oggi (semifinali al mattino ed eventuale finale asl pomeriggio) con maggiore serenità visto che centrando l’ingresso in semifinale ieri mattina hanno già regalato le due carte olimpiche all’Italia, obiettivo dichiarato della vigilia. I pass, che non sono nominali, molto probabilmente permeteranno alle due tuffatrici in gara oggi di essere al via nella gara olimpica.

Il programma prevede per la mattinata la semifinale della piattaforma donne: le 18 atlete qualificate si daranno battaglia per entrare fra le prime 12 e andare a disputare la finale che è in programma alle 17.00. Difficilmente ci sarà un esito diverso dalla doppietta cinese di ordinanza: ieri Chen Yuxi (435.20) e Quan Hongchan (399,30) hanno dominato la qualificazione e si preannunciano protagoniste assolute anche oggi. Per medaglia di bronzo la super favorita è la britannica Andrea Spendolini Sirieix che ieri ha distanziato in qualificazione la quarta classificata, l’azzurra Sarah Jodoin Di Maria: entrambe queste atlete vogliono a loro modo riscattare la brutta prestazione della gara iridata di Fukuoka a luglio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di tuffi a Doha: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.00 con la semifinale della piattaforma donne, alle 16.30 è in programma la finale. Vi aspettiamo, buon divertimento!