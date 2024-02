Nuoto artistico, la nuova classifica del duo tecnico ai Mondiali: Cerruti/Ruggiero risalgono dopo il ricorso!

Un giudizio dovuto. Aveva creato non poco stupore tra le fila azzurre l’esito della Finale del duo tecnico nei Mondiali 2024 di Doha. All’Aspire Dome della capitale del Qatar Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero volevano riconfermarsi sui livelli della rassegna iridata di Fukuoka (Giappone) dell’anno scorso, quando furono argento. In questa circostanza, la prova aveva un peso maggiore, essendoci in ballo la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ebbene, nell’immediatezza della gara, i giudici avevano valutato con estrema severità la routine delle nostre portacolori, al punto da attribuire dei Base Mark e da far precipitare Cerruti e Ruggiero in nona posizione con lo score di 217.7833. Come riportato dal sito della FIN, lo staff azzurro, desideroso di vederci chiaro ha deciso di presentare ricorso alla commissione tecnica.

Una revisione che ha portato al cambiamento del risultato finale di Linda e di Lucrezia, che dalla nona piazza citata sono salite alla sesta con lo score di 249.9433, finendo alle spalle della Cina (266.0484), della Gran Bretagna (259.5601), della Spagna (258.0333), dell’Olanda (251.8633) e di Israele (251.2432), ma guadagnando rispetto al Canada (247.1533) e alla Grecia (245.9084)

Un riscontro che va anche a mutare le valutazioni sulla qualificazione a Cinque Cerchi del Bel Paese ai Giochi. Ricordiamo che nella rassegna iridata sono in palio 5 pass per i Giochi e, allo stato attuale delle cose, sono 7 i team ancora in corsa. Le 5 carte olimpiche saranno assegnate alle formazioni che avranno la miglior somma nelle finali delle routine in programma, ovvero acrobatica, tecnica e libera: sono 5 le formazioni già in possesso del pass, ovvero Francia, Egitto, Australia, Cina e Messico.

NUOVA CLASSIFICA DOPPIO TECNICO

1. Wang Liuyi e Wang Qianyi (CHN) 266.0484

2. Kate Shortman e Isabelle Thorpe (GBR) 259.5601

3. Alisa Ozhogina Ozhogin e Iris Tio Casas (ESP) 258.0333

4. Bregje de Brouwer e Noortje de Brouwer (NED) 251.8633

5. Shelly Bobritsky e Ariel Nassee (ISR) 251.2432

6. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero (ITA) 249.9433

7. Audrey Lamonthe e Jacqueline Simoneau (CAN) 247.1533

8. Sofia Evangelia Malakogeou ed Evangelia Platanioti (GRE) 245.9084

9. Maria Beatriz Goncalves (POR) 236.8117

10. Yoonseo Hur e Riyoung Lee (KOR) 204.5667

11. Nuria Diosdado Garcia e Joana Jimenez Garcia (MEX) 204.5667

12. Diana Onkes e Ziyodakhon Toshkhujaeva (UZB) 203.4817

SQUADRE GIA’ QUALIFICATE

Francia

Egitto

Australia

Cina

Messico

SITUAZIONE AGGIORNATA PER LE SQUADRE

Ucraina 243.3167

Stati Uniti 242.2300

Canada 222.1367

Spagna 219.9367

Italia 213.3501

Giappone 206.7434

Israele 188.5401

Grecia 173.0234

SITUAZIONE AGGIORNATA PER I DOPPI

Gran Bretagna 259.5601

Spagna 258.0333

Paesi Bassi 251.8633

Israele 251.2432

Italia 249.9433

Canada 247.1533

Grecia 245.9084

Portogallo 236.8117

Corea 204.5667

Uzbekistan 203.4817