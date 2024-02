Tuffi, Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli sono a Parigi! Pass olimpico e semifinale iridata conquistati

Arrivano splendide notizie per l’Italia dall’individuale femminile dalla piattaforma ai Mondiali di Doha. Sia Sarah Jodoin di Maria sia Maia Biginelli si sono qualificate per la semifinale iridata dai 10 metri, ma soprattutto entrambe hanno conquistato il pass olimpico. Un risultato straordinario pe le due azzurre, a cui è bastato l’ingresso tra le migliori diciotto per volare a Parigi, visto che tra loro erano presenti oltre sei atlete già qualificate per i Giochi Olimpici.

Un’eliminatoria eccezionale quella di Jodoin di Maria, che conclude al quarto posto con 319.45 di punteggio totale. Meglio dell’azzurra hanno fatto solamente le cinesi Chen Yuxi (435.20) e Quan Hongchan (399,30) e la britannica Andrea Spendolini Sirieix (344.00). La gara era già iniziata benissimo per l’italo-canadese con i 72 punti del doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo carpiato e poi è proseguita su alti livelli, chiudendo con i 69 punti del doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale.

Ha sofferto, ha lottato, ha reagito e stretto i denti Maia Biginelli, che ha strappato l’ultimo posto utile, il diciottesimo, per raggiungere la semifinale. L’azzurra ha chiuso con 263.25 punti, dove spiccano i 60 punti con il triplo e mezzo ritornato raggruppato, arrivati proprio dopo l’errore del doppio e mezzo indietro carpiato.

Domani ci sarà la semifinale, mentre i Mondiali di tuffi proseguono alle 13.30 con un’altra attesissima gara per l’Italia, la finale del sincro maschile dai tre metri, con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia a caccia del pass olimpico. La coppia azzurra dovrà chiudere tra le migliori quattro Nazioni che ancora non hanno raggiunto la qualificazione olimpica.