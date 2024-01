Volley, la classifica degli italiani con più punti in Superlega: Michieletto una spanna sopra tutti

Siamo al giro di boa della Superlega, con dodici giornate disputate e dieci ancora da giocare prima di entrare nel rodeo dei playoff. In questa prima settimana di vacanze natalizie nel massimo campionato italiano di volley maschile si è materializzata una fuga in testa alla classifica, con Trento che ha allungato a +4 su Perugia e si è laureata Campione d’Inverno. Al momento chi è il miglior marcatore italiano della Superlega?

La risposta è quasi scontata: Alessandro Michieletto è il miglior marcatore italiano con 208 punti siglati in dodici partite disputate (4,62 di media per set). Il formidabile schiacciatore italiano nella classifica complessiva dei bomber è sul terzo gradino del podio alle spalle di Theo Faure (235, Cisterna) e di Paul Buchegger (215, Catania). Tornando agli italiani il dominio di Trento è abbastanza netto, così come nella classifica della Superlega. Al secondo posto c’è infatti l’altro martello della banda di Soli, Kamil Rychlicki, con 193 palloni messi a terra, mentre l’opposto dei trentini, Daniele Lavia, si ferma al quinto posto con “soli” 144 punti a referto.

Il terzo gradino del podio di questa speciale classifica è occupato dal 24enne Davide Gardini (163), martello di qualità e rivelazione con la maglia di Padova, su cui il CT De Giorgi che potrebbe fare un pensierino per l’estate in nazionale. Quarto posto per l’inossidabile Filippo Lanza con i colori di Taranto, che si ferma a 156 punti con la media di 2,94 per set. Scorrendo la classifica troviamo in sesta piazza a pari merito, con 129 palloni messi a terra, un altro dei grandi veterani e uno dei giovani rampanti, entrambi con la casacca di Modena: Osmany Juantorena e Tommaso Rinaldi. Mix di giovani ed esperienza a completare la top-10: 8° posto per Randazzo con la magia di Catania (121), nona posizione per Tommaso Recine (113), il primo che difende i colori di Piacenza, mentre a chiudere c’è Ivan Zaytsev (103).

CLASSIFICA MARCATORI ITALIANI SUPERLEGA

1. Alessandro Michieletto (Trento) 208

2. Kamil Rychlicki (Trento) 193

3. Davide Gardini (Padova) 163

4. Filippo Lanza (Taranto) 156

5. Daniele Lavia (Trento) 144

6. Osmany Juantorena (Modena) 129

6. Tommaso Rinaldi (Modena) 129

8. Luigi Randazzo (Catania) 121

9. Francesco Recine (Piacenza) 113

10. Ivan Zaytsev (Civitanova) 103

Photo LiveMedia/Caterina Zattarin

