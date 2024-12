LIVE Trento-Ciudad Volley, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: scontro diretto per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la seconda giornata del gruppo B del Mondiale per club tra Trento e gli argentini del Ciudad Volley. Sfida ai vicecampioni del Sudamerica che potrebbe regalare la qualificazione al team italiano, ma come già visto durante l’avvio di questa kermesse non bisogna sottovalutare gli avversari.

Ad Uberlandia (Brasile) i trentini di Fabio Soli si affideranno come di consueto alle geometrie di Riccardo Sbertoli, che armerà principalmente le schiacciate di Daniele Lavia ed Alessandro Michieletto. Il palleggiatore azzurro saprà variare all’occorrenza con i centrali Flavio Gualberto e Marco Pellacani. Necessari al solito gli attacchi ed i muri di Kamil Rychlicki.

Gli argentini di Buenos Aires occupano la seconda posizione del campionato nazionale a due punti dalla capolista la Rioja. Alenati da Hernan Ferraro trovano la giusta alchimia nel mix di esperienza ed esuberanza giovanile. Palleggiatore il quarantunenne Demian Gonzalez, che alzerà per le schiacciate di Jonas Ponzio e German Gomez. Diciottenni terribili Fausto Diaz e Nahuel Garcia, che daranno riposo importante ai centrali titolari Gustavo Maciel e Rodrigo Soria.

La sfida della seconda giornata del gruppo B del Mondiale per club tra Trento e Ciudad Volley inizierà alle 17.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon volley a tutti!