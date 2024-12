Dove vedere in tv Trento-Ciudad Voley, Mondiale per club volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 11 dicembre (ore 17.30) si gioca Trento-Ciudad Voley, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. A Uberlandia (Brasile) prosegue l’avventura dei dolomitici in questa edizione della rassegna iridata: dopo aver sconfitto il modesto Shahdab Yazd all’esordio, i Campioni d’Europa andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva in modo da mettere in cassaforte la qualificazione alle semifinali. Indubbiamente l’asticella si alzerà, ma l’Itas partirà con i favori del pronostico.

Trento non ha avuto problemi al debutto, oggi dovrà prestare attenzione agli arrembanti argentini (secondi nell’ultima rassegna continentale) che nella notte hanno incrociato i più quotati brasiliani del Sada Cruzeiro. La formazione italiana sta giocando con il desiderio di mettere le mani sul prestigioso trofeo per la sesta volta nella propria storia a sei anni di distanza dall’ultimo sigillo. A trascinare la squadra saranno soprattutto gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Kamil Rychlicki e il palleggiatore Riccardo Sbertoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Ciudad Voley, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Uberlandia sono quattro ore indietro rispetto a noi).

