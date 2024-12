Volley, Trento apre il Mondiale per Club con una vittoria: Michieletto e Lavia decisivi contro lo Shahdab Yazd

Trento ha esordito con una bella vittoria al Mondiale per Club 2024 di volley maschile, sconfiggendo lo Shahdab Yazd per 3-0 (25-12; 25-22; 25-21). I Campioni d’Europa hanno avuto la meglio sulla poco quotata compagine iraniana e si sono così portati in testa al proprio girone in quel di Uberlandia (Brasile): dopo un primo set dominato, i dolomitici si sono trovati sotto di un break nella seconda frazione (13-15) ma hanno prontamente ribaltato la situazione; nel terzo parziale hanno rapidamente guadagnato un buon margine (10-6, 13-9, 16-11) e hanno poi controllato la situazione nel finale, chiudendo i conti in poco più di un’ora di gioco.

Il regista Riccardo Sbertoli ha mandato in doppia cifra gli schiacciatori Daniele Lavia (11 punti, un muro) e Alessandro Michieletto (10 punti, un muro, due ace), nove punti a testa per l’opposto Kamil Rychlicki (due muri) e il centrale Flavio Gualberto (due muri) affiancato da Marco Pellacani (4). C’è stato spazio anche per gli attaccanti Garcia (4) e Giulio Magalini (2). Tra le fila dei vicecampioni d’Asia i migliori sono stati il centrale Concepcion (10 punti, due muri, due ace) e l’opposto Ghabour (8 punti, un ace).

Trento, che sta andando a caccia del sesto sigillo iridato della propria storia a sei anni di distanza dall’ultima affermazione, ha così compiuto il primo passo verso la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate del girone. I dolomitici torneranno in campo domani (mercoledì 11 dicembre, ore 17.30) per affrontare gli argentini del Ciudad Voley, vicecampioni del Sudamerica che sembrano inferiori rispetto alla seconda forza della Superlega. L’impegno decisivo del raggruppamento sarà probabilmente quello in programma nella notte italiana del 13 dicembre contro i brasiliani del Sada Cruzeiro.