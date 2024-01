Tournée 4 Trampolini oggi, Innsbruck 2024: orari, programma, tv, startlist, streaming

Tensione altissima quest’oggi in vista della gara di Innsbruck, terzo e penultimo atto della 72ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini. La sfida per l’Aquila d’Oro è infatti ancora apertissima e i due salti odierni potrebbero spostare gli equilibri in maniera più o meno determinante in attesa del gran finale di Bischofshofen (5-6 gennaio).

Fari puntati dunque sul duello ravvicinato tra Andreas Wellinger e Ryoyu Kobayashi, separati da 1.8 punti in favore del tedesco a metà Vierschanzentournee. In seguito alla pazza qualificazione di ieri (pesantemente condizionata dal meteo), i due rivali si presenteranno in stanga di partenza nella prima serie a oltre 25 minuti di distanza l’uno dall’altro.

Attenzione però al disperato tentativo di rimonta del padrone di casa austriaco Stefan Kraft, in grande spolvero sin qui sul Bergiselschanze ma costretto a recuperare ben 25.2 punti sul leader della manifestazione tra Innsbruck e Bischofshofen. Giornata molto interessante anche per i colori azzurri, con quattro italiani impegnati: Alex Insam e Giovanni Bresadola hanno chiuso la qualificazione addirittura nella top10 e puntano sicuramente ad un buon piazzamento, mentre Andrea Campregher e Francesco Cecon dovranno affrontare degli scontri diretti proibitivi e difficilmente entreranno in zona punti.

La gara di Innsbruck verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di seguito la startlist, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della terza competizione valida per la Tournée 2023-2024.

CALENDARIO TOURNÉE 4 TRAMPOLINI OGGI

Mercoledì 3 gennaio

Ore 13.30 gara Tournée 4 Trampolini a Innsbruck (Austria) – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

PROGRAMMA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis e in chiaro; Eurosport.it, discovery+, Sky Go e Now, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST GARA INNSBRUCK

Clicca qui per vedere la startlist e tutti gli scontri diretti della prima serie di gara a Innsbruck.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Salto con gli sci su OA Sport...