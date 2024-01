Tournée 4 Trampolini, Kobayashi è secondo anche a Bischofshofen e conquista la sua terza Aquila d’Oro! 23° Insam

Ryoyu Kobayashi completa l’opera a Bischofshofen e si aggiudica la terza Aquila d’Oro della carriera (dopo il 2019 ed il 2022), vincendo con margine la Tournée dei Quattro Trampolini 2024. Il fuoriclasse giapponese ha seminato nella competizione odierna il tedesco Andreas Wellinger, collezionando il quarto secondo posto su altrettante gare disputate nella 72ma Vierschanzentournee.

Il “Concorde di Hachimantai” corona dunque una piccola grande impresa e diventa così il primo saltatore di sempre ad imporsi nella Tournée classificandosi secondo in tutte le tappe, mentre l’ultimo atleta capace di trionfare senza mai salire sul gradino più alto del podio in una singola prova fu il leggendario finlandese Janne Ahonen nel 1999.

Il 27enne nipponico raggiunge a quota 3 sigilli complessivi il tedesco Helmut Recknagel, il norvegese Bjorn Wirkola ed il polacco Kamil Stoch, portandosi a -1 dal teutonico Jens Weissflog e a -2 dal record assoluto di Ahonen. Kobayashi ha disputato anche oggi una gara eccellente sul Paul-Außerleitner-Schanze, sfiorando il primo posto e cedendo solamente ad uno strepitoso Stefan Kraft per 1.3 punti.

Il fenomenale padrone di casa austriaco è riuscito finalmente a sbloccarsi, festeggiando la sua prima affermazione sul Large Hill HS142 salisburghese nel circuito maggiore dopo tre terzi posti e terminando sul terzo gradino del podio nella classifica generale della Tournée alle spalle di Kobayashi e di Wellinger, oggi quinto con una buona rimonta nella seconda serie (in cui ha recuperato tre posizioni)

Per quanto riguarda la competizione odierna, va registrato anche il terzo posto dello sloveno Anze Lanisek a 7.1 punti dalla vetta e con un vantaggio di oltre 10 punti su tutti gli altri, a partire dal 38enne austriaco Manuel Fettner. Risultato positivo per l’unico italiano qualificato, Alex Insam, che ha eguagliato il miglior piazzamento stagionale in Coppa del Mondo attestandosi in 23ma piazza (era addirittura 17° dopo la prima serie).

Foto: Lapresse

