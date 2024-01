Classifica Tournée 4 Trampolini 2024 definitiva: Kobayashi in trionfo davanti a Wellinger e Kraft, due italiani in top30

Dopo quattro tappe e otto serie di gara, è andata ufficialmente in archivio la 72ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini. Il gran finale di Bischofshofen ha incoronato Ryoyu Kobayashi, che ha conquistato per la terza volta in carriera l’Aquila d’Oro grazie ad una costanza di rendimento impressionante (quattro secondi posti consecutivi) staccando definitivamente Andreas Wellinger proprio all’ultimo atto.

Il giapponese si è imposto alla fine con un margine di 24.5 punti sul tedesco, mentre l’austriaco Stefan Kraft ha superato in extremis il connazionale Jan Hoerl vincendo sul Paul-Außerleitner-Schanze e prendendosi il terzo posto sul podio nella generale. Da segnalare inoltre in casa Italia il 24° posto conclusivo di Alex Insam ed il 28° di Giovanni Bresadola.

Di seguito la classifica generale definitiva della Tournée dei 4 Trampolini 2024 dopo la quarta e ultima gara in programma:

CLASSIFICA DEFINITIVA TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2024

1. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 1145.2

2. Andreas Wellinger (Germania) 1120.7

3. Stefan Kraft (Austria) 1112.7

4. Jan Hoerl (Austria) 1093.5

5. Anze Lanisek (Slovenia) 1089.1

6. Michael Hayboeck (Austria) 1066.9

7. Lovro Kos (Slovenia) 1043.8

8. Clemens Aigner (Austria) 1042.4

9. Marius Lindvik (Norvegia) 1029.4

10. Timi Zajc (Slovenia) 1026.0

26. Alex Insam (Italia) 748.1

28. Giovanni Bresadola (Italia) 688.6

45. Andrea Campregher (Italia) 279.1

57. Francesco Cecon (Italia) 191.0

