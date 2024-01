Sport in tv oggi (venerdì 26 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 26 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati nella notte italiana sugli Australian Open, con Jannik Sinner che cercherà di compiere l’impresa titanica e di battere Novak Djokovic, nelle semifinali dello Slam a Melbourne. Nella seconda semifinale, l’altro pass per l’atto conclusivo se lo contenderanno Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

In primo piano la Coppa del Mondo di sci alpino con la discesa femminile di Cortina, con Sofia Goggia e Federica Brignone che tenteranno il colpo, mentre prenderanno il via i Mondiali di slittino ad Altenberg (Germania). In serata, l’Olimpia Milano sarà impegnata nell’Eurolega di basket contro il Barcellona: partita difficilissima per la compagine meneghina contro la corazzata catalana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 26 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 26 gennaio

02.00 Tennis, Australian Open: finale doppio misto – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

03.00 Olimpiadi Invernali giovanili a Gangwon (Corea del Sud): sesta giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Olympic Channel. Clicca qui per il programma completo

04.30 Tennis, Australian Open: Sinner-Djokovic (prima semifinale) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

06.00 Tennis, Australian Open: semifinale doppio femminile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

09.30 Tennis, Australian Open: Medvede-Zverev (seconda semifinale) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.45 Equitazione, Coppa del Mondo Dressage ad Amsterdam: prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube FEI.

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo a Cortina D’Ampezzo (Italia): discesa femminile – Diretta tv su Rai2 HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.00 Biathlon, Europei a Brezno-Osrblie (Slovacchia): 10km Sprint uomini – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Formula E, GP Diriyah: prove libere 2- Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Snooker, Welsh Open: qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.00 Snowboardcross, Coppa del Mondo a St. Moritz (Svizzera): Finali donne/uomini – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Ljubno (Slovenia): qualificazioni HS94 donne – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Formula E, GP Diriyah: qualifiche – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Lillehammer (Norvegia): gara femminile – Diretta streaming https://www.youtube.com/@IBSFsliding.

13.00 Slittino, Mondiali ad Altenberg (Germania): prima giornata – Diretta streaming sul canale YouTube di FIL-Luge.

13.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Schonach (Germania): PCR maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Salto con gli sci, Mondiali di volo/Coppa del Mondo a Bad Mitternsdorf (Austria): prima e seconda serie HS240 – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.30 Biathlon, Europei a Brezno-Osrblie (Slovacchia): 7.5km Sprint donne – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.00 Ciclismo, Trofeo Serra de Tramuntana – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Goms (Svizzera): 4x5km staffetta mista tecnica classica/libera – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.45 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Schonach (Germania): PCR femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

17.30 Formula E, GP Diriyah: gara-1 – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.30 Speed skating, Coppa del Mondo a Salt Lake City (USA): prima giornata – Diretta streaming dalle 20.25 su eurosport.it, Discovery+.

17.45 Pallamano, Europei 2024: Francia-Svezia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Monaco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Waterville (Stati Uniti): moguls uomini/donne – Diretta streaming su RaiPlay3, eurosport.it e su Discovery+.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Italservice Pesaro-Came Treviso – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Napoli Futsal-Ciampino – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Valencia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Partizan-Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Francoforte-Magonza – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Catanzaro-Palermo – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Pallamano, Europei 2024: Germania-Danimarca – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Torino – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, FA Cup: Chelsea-Aston Villa – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Ligue1: Lione-Rennes – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Almeria-Alaves – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, FA Cup: Tottenham Hotspur-Manchester City – Diretta tv su Zona DAZN (214); in streaming su DAZN.

21.00 Golf, Farmers Insurance Open: terza giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Venerdì 26 gennaio

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:00 TennisMania Speciale Australian Open con Dario Puppo su sport2u.tv

19:05 Waterpolo Preview 1a Puntata 2024 con Enrico Caruso: portiere Pallanuoto Trieste, Jacopo Colombo: attaccante Reale Mutua Torino 81 e Luca Orlando attaccante RN Auditore Crotone. Conduce: Andrea Addezio su sport2u.tv

19:40 Tennis2u Conduce: Giandomenico Tiseo su sport2u.tv

20:20 Volley2u con Roberto Piazza: Allenatore Power Volley Milano. Conduce: Roberta Rotelli su sport2u.tv

21:00 Run2u con FStefano Baldini: oro olimpico e Gianni Demadonna: manager e procuratore sportivo. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv

Foto: Alessia Doniselli / Ciamillo-Castoria